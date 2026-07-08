Nokia revive los celulares básicos con un botón dedicado para inteligencia artificial

HMD, la empresa que mantiene viva la marca Nokia, presentó cuatro nuevos teléfonos básicos con conectividad 4G que incorporan una novedad poco habitual en esta categoría: un botón físico dedicado para activar un asistente de inteligencia artificial por voz.

Los nuevos modelos son el Nokia 210 4G, Nokia 200 4G, Nokia 215 4G (2.ª edición) y Nokia 235 4G (2.ª edición). Todos conservan el diseño tradicional con teclado numérico, batería extraíble y funciones esenciales, pero ahora permiten realizar varias tareas simplemente hablando con el dispositivo.

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Al presionar el botón lateral destinado a la IA, el usuario puede pedir que el teléfono encienda la linterna, configure una alarma, cree un recordatorio, abra la cámara o realice una llamada a un contacto guardado. El asistente también puede responder preguntas sencillas, ofrecer recetas rápidas o ayudar con traducciones y frases comunes en otros idiomas.

La propuesta apunta a simplificar el uso de estos dispositivos sin modificar aquello que los ha mantenido vigentes durante años: una interfaz sencilla y una autonomía que supera ampliamente la de la mayoría de los smartphones.

Más funciones sin abandonar el formato clásico

Además del asistente de voz, los cuatro teléfonos incluyen Xpress Chat, una plataforma que permite realizar videollamadas, enviar mensajes de voz, compartir fotografías, usar chats grupales y enviar emojis. Las personas que utilizan un smartphone también pueden participar en las conversaciones mediante una aplicación disponible para Android y iPhone.

HMD también incorpora un servicio basado en la nube que facilita el acceso a noticias, resultados deportivos, pronósticos del tiempo y videos sin necesidad de instalar aplicaciones tradicionales ni ocupar espacio en la memoria del teléfono.

Sin embargo, la inteligencia artificial no estará disponible de forma gratuita de manera permanente. La compañía incluye una prueba de 180 días del asistente. Una vez finalice ese período, será necesario pagar una suscripción para seguir utilizando el servicio. Según explicó HMD, la contratación deberá hacerse mediante una aplicación instalada en un smartphone, un requisito que resulta llamativo tratándose de teléfonos diseñados precisamente para quienes buscan una experiencia más simple.

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En cuanto al hardware, los cuatro equipos mantienen características propias de la línea de celulares básicos. Todos cuentan con conectividad 4G, puerto USB-C, entrada para audífonos, ranura para tarjetas microSD y baterías extraíbles de 1.450 mAh.

El Nokia 210 4G y el Nokia 200 4G incorporan pantallas de 2,4 pulgadas y prometen hasta 13 días en espera. Los Nokia 215 4G y Nokia 235 4G aumentan el tamaño de la pantalla a 2,8 pulgadas, con una autonomía de hasta 12 días.

Las diferencias también aparecen en las cámaras. El Nokia 235 es el modelo más completo al integrar una cámara trasera de 2 megapíxeles y una cámara frontal VGA. El Nokia 210 ofrece cámaras VGA tanto en la parte delantera como trasera, mientras que los Nokia 200 y 215 priorizan la cámara frontal para videollamadas.

Por ahora, HMD no ha confirmado los precios ni los mercados donde estarán disponibles estos teléfonos. Lo que sí deja claro este lanzamiento es que la inteligencia artificial comienza a abrirse paso incluso en una categoría que durante años se caracterizó por mantenerse al margen de las funciones inteligentes.