Galaxy Z Fold 8 Ultra costaría más de $15 millones: estos son los precios filtrados

Quienes esperaban la nueva generación de teléfonos plegables de Samsung ya tienen una idea de cuánto tendrán que pagar. A menos de tres semanas del Galaxy Unpacked del 22 de julio, una filtración reveló los precios oficiales que tendrían en Europa el Galaxy Z Fold 8, el nuevo Galaxy Z Fold 8 Ultra y el Galaxy Z Flip 8. La sorpresa no está solo en la llegada de un nuevo modelo Ultra, sino en el incremento de precio que recibiría prácticamente toda la familia.

Si esos valores sirven como referencia para otros mercados, los próximos plegables de Samsung entrarán en una categoría reservada para muy pocos compradores. Al hacer una conversión aproximada a pesos colombianos (tomando un euro cercano a los $4.800), los equipos más avanzados superarían ampliamente los $10 millones, mientras que la versión más equipada del Galaxy Z Fold 8 Ultra rondaría los $13,4 millones, sin incluir impuestos, costos de importación o ajustes que cada país pueda aplicar.

Una estrategia que lleva los plegables al segmento más exclusivo

De acuerdo con la filtración, el Galaxy Z Fold 8 Ultra arrancaría en 2.199 euros, unos $10,6 millones colombianos. La versión de 512 GB subiría hasta 2.399 euros (cerca de $11,5 millones) y la edición de 1 TB alcanzaría 2.799 euros, equivalentes a unos $13,4 millones.

El aumento no sería menor. El modelo de entrada subiría 100 euros frente a la generación anterior, mientras que la variante de 1 TB incrementaría su precio en 280 euros.

La otra novedad sería el Galaxy Z Fold 8, un dispositivo completamente nuevo que tendría un diseño más ancho y un precio inicial de 1.999 euros, alrededor de $9,6 millones colombianos. Las versiones de 512 GB y 1 TB costarían aproximadamente $10,6 millones y $12,5 millones, respectivamente.

Aunque el Fold 8 resulta más económico que el Ultra, la diferencia también revela cómo Samsung dividiría su catálogo. Según la información filtrada, el modelo Ultra conservaría mejores cámaras, incluyendo un teleobjetivo que no estaría presente en el Fold 8 convencional, además de otros componentes de gama superior.

Esta decisión apunta a crear una distancia más marcada entre ambos dispositivos. En años anteriores existía un solo Fold premium; ahora Samsung ofrecería dos alternativas con diferencias de hardware suficientes para justificar una brecha cercana a un millón de pesos colombianos.

El Galaxy Z Flip 8 también sube

La subida tampoco perdonaría al plegable tipo concha. El Galaxy Z Flip 8 tendría un precio de 1.299 euros para la versión de 256 GB, unos $6,2 millones colombianos. La edición de 512 GB alcanzaría 1.499 euros, equivalentes a $7,2 millones.

La respuesta definitiva llegará el 22 de julio, cuando Samsung presente oficialmente toda la familia Galaxy Z durante el Galaxy Unpacked. Solo entonces se conocerán los precios para cada región y cuánto terminarán pagando los compradores en mercados como Colombia.