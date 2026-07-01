Un ciberataque contra Tata Electronics, uno de los principales socios de manufactura de Apple, dejó expuestos cerca de 200.000 archivos internos con planos de ingeniería, documentación técnica y videos de pruebas. Entre ese contenido aparecería el iPhone 18 Pro, un dispositivo que aún no ha sido presentado oficialmente y cuya información comenzó a circular meses antes de su lanzamiento previsto.

Qué revela el hackeo sobre el iPhone 18 Pro

Reuters confirmó la autenticidad del ataque y verificó que los documentos contienen marcas de agua confidenciales y nombres en clave utilizados durante el desarrollo de esta generación de teléfonos. Sin embargo, la agencia aclaró que no pudo comprobar de forma independiente que los videos correspondan al dispositivo mostrado en los archivos.

La identificación del equipo proviene de una fuente cercana a la investigación y no de la compañía. Esto confirma que los documentos obtenidos son auténticos, aunque la identidad del dispositivo que aparece en los videos sigue sin verificarse. Apple no ha emitido declaraciones sobre el contenido divulgado.

Parte de los detalles procede del usuario “ldt” en X y del canal de Discord EarlyAppleLeaks. Ambos han acertado en filtraciones anteriores, pero lo publicado en esta ocasión continúa sin confirmación oficial.

Las imágenes muestran un teléfono con laterales planos y un módulo de cámaras prácticamente idéntico al del iPhone 17 Pro. El principal cambio estaría en la pantalla, ya que la Dynamic Island reduciría su tamaño gracias a que el emisor infrarrojo de Face ID pasaría a ubicarse debajo del panel.

En redes sociales circulan capturas del supuesto video de pruebas de caída. La cuenta francesa AppleGeek compartió el contenido publicado originalmente por @evleaks, quien calificó el hallazgo como una de las revelaciones más importantes relacionadas con el iPhone desde el caso del iPhone 4.

✨🚨 Leak du drop test de l’iPhone 18 Pro ?! Voici une vidéo qui serait issue des tests de chute de l’iPhone 18 Pro. Si c’est legit, ce serait le gros leak depuis l’iPhone 4. Source : @evleaks https://t.co/MXiJAFP3VT pic.twitter.com/3B4NRxBefN — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) June 30, 2026

El video coincide con parte de la documentación revisada por Reuters. Aun así, no existe una verificación independiente de que corresponda al modelo definitivo, por lo que podría tratarse de un prototipo utilizado durante el desarrollo.

La filtración indica que la compañía habría elegido Cherry Red o rojo cereza como el color principal del equipo. La variante borgoña, mencionada durante meses en distintos rumores, habría sido descartada en las últimas fases del desarrollo, aunque esa decisión sigue pendiente de confirmación oficial.

La comparación publicada por EarlyAppleLeaks muestra ambos acabados y apunta a que Cherry Red tendría mayores posibilidades de llegar al mercado. Esa conclusión se basa en datos obtenidos por terceros y deberá confirmarse durante la presentación oficial.

Procesador A20 Pro y cámara de vapor

Los archivos revelan cambios en la forma en que la compañía integraría el procesador y la memoria del teléfono. En lugar de colocar ambos componentes uno encima del otro, los ubicaría uno al lado del otro dentro del mismo módulo. Este diseño mejora la disipación del calor y deja más espacio para el sistema de refrigeración.

El cambio permitiría mantener un rendimiento más estable durante videojuegos, edición de video y funciones de inteligencia artificial. Al generar menos calor, reduciría la posibilidad de que el dispositivo disminuya automáticamente su velocidad para proteger sus componentes.

Los planos de ingeniería mencionan una cámara de vapor de mayor tamaño que la utilizada en el iPhone 17 Pro. Este sistema distribuye el calor por el interior del teléfono para evitar que se concentre en un solo punto y mantener un rendimiento constante durante sesiones prolongadas de uso.

Samsung y Xiaomi incorporan cámaras de vapor en varios de sus teléfonos de gama alta desde hace varias generaciones. Apple adoptaría una solución ya utilizada en la industria para mejorar el rendimiento sostenido sin modificar de forma significativa el diseño del dispositivo, aunque este cambio aún no ha sido confirmado.

Qué implica el hackeo para la compañía

El caso no incluye datos confirmados sobre el supuesto iPhone plegable conocido informalmente como iPhone Ultra. Algunos analistas consideran que parte de los archivos podría permanecer cifrada y aún no haber sido examinada por los investigadores.

La intrusión dejó expuestos mapas logísticos, proveedores de componentes y relaciones comerciales que Apple mantiene bajo estricta confidencialidad. La compañía y Tata Electronics iniciaron una investigación forense para establecer el alcance del incidente y reforzar la seguridad de sus sistemas.

El hackeo no solo adelantó posibles características del iPhone 18 Pro. También dejó al descubierto información estratégica sobre la cadena de suministro de Apple y evidenció el impacto que un ataque de este tipo puede tener sobre el desarrollo de productos que aún no han sido presentados oficialmente.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)