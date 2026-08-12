Los 5 celulares Android más potentes a julio de 2026: ¿cuál elegir?

Estos son los 5 celulares Android más potentes del mundo a julio de 2026, según el ranking global más reciente de AnTuTu. El Red Magic 11 Pro ocupa el primer lugar tras superar los cuatro millones de puntos, por delante de modelos de OPPO, iQOO, Poco y OnePlus. Los resultados también dejan claro el dominio de Qualcomm en la gama alta.

Para quienes no están familiarizados con estas pruebas, un benchmark evalúa aspectos como CPU, GPU, memoria y experiencia de usuario para comparar el rendimiento de distintos celulares. Sin embargo, un puntaje más alto no significa necesariamente que un equipo sea mejor en cámara, batería, pantalla o software.

El podio: gama gamer contra gama premium tradicional

El Red Magic 11 Pro lidera con 4.005.248 puntos y utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Su enfoque gamer puede darle ventaja en este tipo de pruebas, especialmente porque está pensado para sostener un alto rendimiento durante tareas exigentes y sesiones prolongadas.

El segundo lugar es para el OPPO Find X9 Ultra, con 3.766.902 puntos. También utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y queda aproximadamente un 6 % por debajo del líder, lo que muestra lo cerca que puede estar un celular premium convencional de un modelo orientado a videojuegos.

El iQOO 15 completa el podio con 3.714.661 puntos y el mismo procesador. Los resultados de los tres primeros dejan una conclusión interesante: tener el mismo chip no garantiza el mismo desempeño. La refrigeración, la memoria, los límites térmicos y la optimización de cada fabricante también influyen.

Poco y OnePlus entre los celulares Android más potentes

El Poco F8 Ultra ocupa la cuarta posición con 3.668.860 puntos. Su presencia tan cerca del podio resulta llamativa para una marca que suele competir con una propuesta de precio y prestaciones más agresiva frente a otros modelos de gama alta.

El OnePlus 15 cierra el top 5 con 3.646.161 puntos. La distancia frente al Red Magic 11 Pro ronda el 9 %, aunque ambos utilizan el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La pelea se vuelve todavía más cerrada entre los puestos tercero, cuarto y quinto. Del iQOO 15 al OnePlus 15 hay menos de 70.000 puntos de diferencia, una distancia pequeña considerando que los tres superan los 3,6 millones. En el uso cotidiano, ocupar una posición más arriba no necesariamente supone una ventaja perceptible.

Después del top 5: Xiaomi, Samsung y MediaTek siguen la pelea

La competencia continúa fuera de los cinco primeros. El Xiaomi 17 Ultra ocupa la sexta posición y el Galaxy S26 Ultra aparece séptimo. Ambos utilizan el Snapdragon 8 Elite Gen 5, aunque el modelo de Samsung incorpora una versión OC (overclockeada), configurada para alcanzar frecuencias más altas.

MediaTek entra en escena en los puestos octavo y noveno. El vivo X300 Pro y el OPPO Find X9 Pro utilizan el Dimensity 9500 y están separados por apenas 3.737 puntos. La distancia es mínima para dispositivos que superan los tres millones.

El Mi 17 ocupa el décimo lugar y el Mi 17T Pro aparece en el undécimo. Qualcomm conserva así una fuerte presencia en las primeras posiciones, mientras MediaTek logra colocar varios equipos entre los modelos Android de mayor rendimiento.

Qué implica comprar el celular que ocupa el primer lugar

Superar los cuatro millones de puntos no significa que el Red Magic 11 Pro vaya a sentirse mucho más rápido que los demás integrantes del top 5. Frente al OnePlus 15, por ejemplo, la ventaja ronda el 9 %.

En tareas habituales como navegar por internet, utilizar redes sociales, ver contenido en streaming, enviar mensajes o cambiar entre aplicaciones, esa distancia puede ser difícil de percibir. Incluso en muchos juegos móviles, cualquiera de los primeros modelos dispone de potencia suficiente para ofrecer un desempeño elevado.

Las diferencias cobran mayor importancia bajo cargas exigentes y prolongadas. Sesiones largas de videojuegos, juegos con configuraciones gráficas altas, edición de video y otras tareas intensivas pueden sacar mayor partido de una buena gestión térmica y de la capacidad de mantener el rendimiento durante más tiempo.

Entonces, ¿cuál elegir? El Red Magic 11 Pro tiene más sentido para quien prioriza gaming y potencia sostenida. El OPPO Find X9 Ultra, iQOO 15, Poco F8 Ultra y OnePlus 15 quedan suficientemente cerca en rendimiento como para que la decisión dependa también de aspectos como cámaras, autonomía, pantalla, software y precio.

Cómo interpretar el ranking antes de comprar

AnTuTu sirve como herramienta de comparación, no como una respuesta definitiva sobre cuál es el mejor celular. Sus resultados ayudan a medir diferencias de rendimiento, pero no abarcan toda la experiencia que ofrece un dispositivo.

Por eso, más puntos no equivalen automáticamente a una mejor compra. Cámara, autonomía, pantalla, software, soporte de actualizaciones y precio pueden terminar pesando más que unas posiciones de diferencia en un benchmark.

El ranking de julio muestra una gama alta Android en la que varios fabricantes ya ofrecen niveles de potencia muy cercanos. El Red Magic 11 Pro ocupa el primer lugar, pero la elección más conveniente dependerá de qué características valore cada usuario más allá del rendimiento bruto.

Imagen ilustrativa: generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).