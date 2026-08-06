Los celulares más vendidos de 2026 y las opciones para comprarlos a cuotas

Al momento de elegir un celular nuevo, algunos consumidores priorizan la cámara, el almacenamiento y el rendimiento, mientras otros buscan una batería de mayor duración, un equipo resistente y una buena relación entre precio y funcionalidad.

Esta diversidad también se refleja en el mercado mundial de smartphones. Durante el segundo trimestre de 2026, Samsung recuperó el liderazgo global con una participación del 24% en los envíos, impulsada por el buen desempeño de la serie Galaxy S26, mientras Apple alcanzó una cuota récord del 20% en envíos para un segundo trimestre gracias a la demanda sostenida de la familia iPhone 17. Xiaomi ocupó el tercer lugar con el 12% del mercado, seguida por OPPO con el 11% y vivo con el 8%, según Counterpoint Research.

La presencia de Samsung y Apple al frente del mercado muestra dos formas distintas de responder a las expectativas de los consumidores. Mientras la compañía surcoreana mantiene una oferta amplia que combina equipos de gama media y alta, Apple continúa fortaleciendo su estrategia enfocada en dispositivos premium, con usuarios que priorizan el rendimiento, las cámaras, la integración con otros dispositivos y una experiencia de uso de largo plazo.

Esto también evidencia que el celular ideal no siempre es el más costoso ni el más reciente, sino aquel que responde mejor al uso de cada persona, ya sea para trabajar, estudiar, crear contenido, realizar pagos, jugar o mantenerse conectada, por lo que factores como la batería, la memoria, la cámara, el rendimiento y la vida útil adquieren un peso distinto según las necesidades y el presupuesto.

¿Qué tener en cuenta a la hora de renovar un celular?

Antes de renovar un equipo, resulta clave definir para qué se va a utilizar, cuáles funciones son realmente necesarias y cuánto se puede destinar a la compra, pues comparar estas características permite encontrar un mejor equilibrio entre tecnología, funcionalidad y precio.

La forma de pago también influye en esta decisión, especialmente para quienes necesitan cambiar de celular, pero prefieren distribuir su valor en cuotas en lugar de asumir el costo completo en una sola compra, una necesidad que ha impulsado el crecimiento de alternativas de financiación con condiciones y requisitos distintos a los de un crédito tradicional.

En Colombia, una de las compañías que opera bajo este modelo es PayJoy, una fintech que busca ampliar el acceso a la tecnología mediante la financiación de celulares para personas que no cuentan con historial crediticio, tarjeta de crédito o una cuenta bancaria.

El proceso puede iniciarse por internet o directamente en establecimientos aliados como Claro, Movistar, WOM y Almacenes Éxito. Para solicitar la financiación, el usuario debe presentar su documento de identidad, una fotografía y contar con una SIM activa. Tras una evaluación que, según la empresa, tarda pocos minutos, el cliente conoce si fue aprobado y el monto disponible para adquirir el equipo.

Si la solicitud es aceptada, el celular puede recogerse en la tienda y el pago se realiza mediante cuotas fijas cada 14 días. Los plazos disponibles son de cuatro, seis, ocho o doce meses y, de acuerdo con la compañía, no es necesario tener historial crediticio ni una cuenta bancaria para acceder al financiamiento.

¿Qué cambia frente a otros medios de pago?

Una de las diferencias frente a un crédito tradicional es que el propio teléfono funciona como garantía. Si el usuario deja de pagar una cuota, el dispositivo puede bloquearse temporalmente hasta que la obligación sea normalizada.

Durante ese tiempo siguen habilitadas las llamadas de emergencia y el acceso al soporte de PayJoy. La empresa señala, además, que no cobra intereses de mora por los pagos atrasados.

La información disponible también indica que las cuotas permanecen fijas durante todo el plazo acordado. Sin embargo, no especifica cuál es el valor de la cuota inicial, qué porcentaje del precio del celular financia ni el costo total que termina pagando cada cliente, ya que esas condiciones se definen durante la evaluación de cada solicitud.

El crecimiento de este tipo de esquemas coincide con un momento en el que renovar un smartphone resulta más costoso para millones de usuarios. Mientras la industria prevé que la presión sobre los precios podría mantenerse por la escasez de memorias, las alternativas de financiación empiezan a ganar relevancia entre quienes necesitan cambiar de equipo, pero no cumplen los requisitos para acceder a un crédito convencional.

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