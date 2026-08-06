¿Cuál es la marca de celulares premium favorita del mundo?

Los celulares de gama alta siguen ganando espacio dentro del mercado mundial de smartphones. Durante el primer semestre de 2026, los equipos premium alcanzaron el 29% de las ventas globales de teléfonos inteligentes, la cifra más alta registrada hasta ahora para esta categoría, según el análisis Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research.

El crecimiento del segmento estuvo marcado por un aumento del 5% en las ventas de unidades frente al mismo periodo de 2025. Aunque el mercado general enfrenta mayores costos de fabricación, especialmente por el incremento en el precio de las memorias, los fabricantes de dispositivos premium lograron resistir mejor el impacto gracias a sus mayores márgenes y a una menor dependencia de promociones agresivas.

Dentro de esta disputa, Apple continúa como la marca líder de los celulares de alta gama. La compañía concentró el 65% de las ventas del segmento premium durante el primer semestre de 2026, impulsada por el desempeño de la serie iPhone 17, especialmente del modelo base.

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Sin embargo, la participación de la compañía ha venido reduciéndose frente a años anteriores. En el primer semestre de 2022, Apple tenía el 74% del mercado premium, una diferencia que refleja la presión creciente de fabricantes que han fortalecido sus teléfonos insignia, especialmente en China.

Samsung ocupa el segundo lugar entre los fabricantes de celulares premium, con una participación del 19% durante el periodo analizado. La empresa registró un crecimiento interanual del 3%, incluso con un lanzamiento más tardío de la familia Galaxy S26.

La compañía surcoreana encontró uno de sus principales argumentos de venta en las nuevas funciones de privacidad de pantalla incorporadas en la serie Galaxy S26. Dentro de esta familia, el modelo Ultra fue el principal impulsor comercial y representó más de la mitad de las ventas de la línea.

Las marcas chinas avanzan en el mercado de teléfonos de lujo

El cambio más relevante dentro del segmento premium viene de fabricantes chinos que han aumentado su presencia con equipos de mayor precio y especificaciones más competitivas.

OPPO fue la marca que más creció en esta categoría durante el primer semestre de 2026, con un incremento del 69% frente al mismo periodo del año anterior. La serie Find X9 fue el principal motor de ese avance, acompañada por nuevas versiones presentadas durante abril.

vivo también tuvo un desempeño positivo, con un crecimiento del 20% gracias a la serie X300, que superó los resultados obtenidos por su generación anterior.

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El crecimiento de estas compañías responde a una transformación en el comportamiento de los consumidores. Mientras antes los teléfonos premium estaban concentrados principalmente en Apple y Samsung, los usuarios en mercados como China están considerando alternativas nacionales con cámaras avanzadas, procesadores de alto rendimiento y ecosistemas propios.

El aumento de precios en los celulares de gama media también está modificando la decisión de compra. Según Counterpoint Research, la diferencia económica entre algunos modelos intermedios y teléfonos insignia anteriores se ha reducido, lo que hace más atractivos los equipos premium para quienes buscan cambiar de dispositivo.

Para facilitar ese acceso, algunos fabricantes han ampliado programas de financiación, intercambio y recompra. Samsung, por ejemplo, extendió su programa Galaxy Forever a más mercados con el objetivo de reducir la barrera de entrada a sus teléfonos de mayor precio.

Los analistas de Counterpoint Research anticipan que la llamada premiumización seguirá siendo una de las principales estrategias de la industria, mientras las compañías buscan aumentar ingresos en un mercado donde los usuarios reemplazan sus dispositivos con menor frecuencia.

Apple y Samsung parten con ventaja por sus ecosistemas y reconocimiento global, pero Huawei y Xiaomi aparecen como competidores con posibilidades de ganar terreno en los segmentos más altos, especialmente dentro del mercado chino.