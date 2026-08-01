Motorola Watch Ultra filtrado, 13 días de batería sobre Wear OS

Antes de pensar en diseño, hay una decisión de fondo detrás del Motorola Watch Ultra, que renunciaría a Wear OS. Así lo sugieren las imágenes filtradas por el sitio especializado Mac Observer y retomadas después por Android Headlines, que muestran el que sería el próximo reloj inteligente de la marca. Motorola no ha confirmado nada oficialmente, por lo que la información disponible proviene de una filtración y debe tomarse con cautela.

Esa renuncia no es un detalle menor. Para quien usa un reloj inteligente para entrenar, viajar o simplemente pasar el día sin pensar en el cargador, la autonomía suele pesar más que la cantidad de aplicaciones disponibles. Ahí está el argumento central detrás de este dispositivo, y lo que distingue esta filtración de otros rediseños menores en el segmento.

Mac Observer, la fuente original de las imágenes, no es un medio que suela cubrir con regularidad filtraciones del ecosistema Android, lo que introduce cierto margen de duda sobre el origen exacto del material. Android Headlines, con mayor trayectoria en este tipo de adelantos, retomó las imágenes y las analizó con más detalle, aunque tampoco aportó confirmación por parte de Motorola. Por eso toda la información debe entenderse como un adelanto no verificado.

Qué problema resuelve el Motorola Watch Ultra

Los relojes con Wear OS, como el Galaxy Watch Ultra 2, ofrecen un catálogo amplio de aplicaciones y una integración profunda con el teléfono, pero exigen cargarse cada uno o dos días. Motorola apostaría, en cambio, por su propio sistema operativo en tiempo real, conocido como RTOS, un software más liviano, con menos funciones, pero considerablemente más eficiente en el consumo de energía diario.

El resultado, según el Moto Watch Ultra —el modelo que la marca ya tiene disponible y que usa este mismo sistema—, son hasta 13 días de batería con la pantalla siempre encendida desactivada, o cerca de 7 días si se mantiene esa función activa. Para quien viaja con frecuencia o entrena varias veces por semana, esa cifra cambia por completo la forma de usar el reloj.

Menos interrupciones, menos dependencia del cargador y menos fricción en el día a día son los beneficios prácticos de optar por este enfoque en lugar de un reloj con Wear OS. La decisión no resulta una limitación técnica, sino una apuesta clara por resolver algo que muchos usuarios reclaman en el uso cotidiano.

Un diseño más elaborado, en línea con la tendencia “Ultra”

Las imágenes filtradas muestran una caja circular de 46 mm, un marco de aluminio y una corona giratoria ubicada a las 2 en punto, acompañada de un botón adicional a las 4. El acabado luce más cuidado que el del Moto Watch Ultra actual, aunque conserva ciertos elementos reconocibles de la familia de productos de la marca.

El nombre del modelo actual varía en las fuentes consultadas entre “Moto” y “Motorola”, posiblemente por una imprecisión editorial más que por una distinción oficial de la marca. Todo apunta, además, a que se trataría de una sola talla disponible, algo que ya ocurre con el Apple Watch Ultra y el Galaxy Watch Ultra de Samsung en ese mismo segmento premium.

En la parte trasera se aprecia un sensor óptico de mayor tamaño, pensado para medir con más precisión la frecuencia cardíaca y otros parámetros de salud, junto a pines de carga magnética. La correa que aparece en las fotos tiene apariencia de cuero, aunque es probable que se trate de un material sintético, más resistente al sudor durante el ejercicio.

Ninguna de las dos fuentes cuenta con un historial extenso de filtraciones verificadas sobre esta marca en particular, lo que suma cautela adicional sobre estos detalles de diseño. Las mismas fuentes coinciden en que el lanzamiento podría darse en 2027, posiblemente durante el CES o junto al anuncio de la próxima generación de la línea Razr.

El Motorola Watch Ultra todavía no es un producto confirmado, pero las imágenes filtradas dejan ver una estrategia clara. En lugar de competir por la cantidad de funciones, la marca apostaría por resolver algo que buena parte de los usuarios enfrenta a diario, como es no tener que pensar en la batería cada pocas horas.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)