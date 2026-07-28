Samsung parece estar preparando la llegada de un nuevo integrante para su familia Galaxy F, y esta vez las pistas no vienen de un adelanto oficial, sino de una prueba de rendimiento. Geekbench dejó al descubierto el presunto Galaxy F70 Pro y reveló varios detalles de su hardware antes de que la compañía confirme su existencia.

El modelo, identificado con el número SM-E476B, incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, reconocido internamente como SM6475. Se trata de un chip de ocho núcleos distribuidos en dos grupos de cuatro: uno con una frecuencia máxima de 1,8 GHz y otro capaz de alcanzar los 2,4 GHz. Todo apunta a que la GPU será una Adreno 710.

La versión evaluada en Geekbench contaba con 8 GB de memoria RAM y Android 16 instalado de fábrica, dos características que probablemente formen parte de la configuración inicial del equipo. Aun así, no sería extraño que Samsung ofreciera otras variantes de memoria cuando el dispositivo llegue al mercado.

Especificaciones y rendimiento del Galaxy F70 Pro en Geekbench

En cuanto al desempeño, el Galaxy F70 Pro obtuvo 998 puntos en la prueba de un solo núcleo y 3.090 puntos en la de múltiples núcleos. Se trata de resultados acordes con los de otros smartphones equipados con el mismo Snapdragon 6 Gen 3, por lo que puede esperarse un rendimiento orientado a la gama media, suficiente para las tareas cotidianas, aunque lejos del desempeño de los modelos premium.

El Galaxy F70 Pro llegaría como una versión mejorada del Galaxy F70e, presentado oficialmente en febrero de este año. Además, el modelo ya había aparecido meses atrás en los registros de certificación de la GSMA, una señal que refuerza la posibilidad de que su lanzamiento esté cada vez más cerca.

Por ahora, Samsung no ha confirmado oficialmente el Galaxy F70 Pro, por lo que toda la información conocida debe considerarse preliminar. Sin embargo, la combinación de certificaciones, pruebas de rendimiento y antecedentes del modelo apunta a que la compañía podría anunciar este nuevo integrante de la gama Galaxy F en las próximas semanas.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).