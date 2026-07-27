HONOR Robot Phone: el celular con cámara robótica que podría costar $10 millones en Colombia

El celular que Eric García mostró durante la final del Mundial 2026 podría convertirse en uno de los lanzamientos más llamativos de HONOR para Latinoamérica. Se trata del HONOR Robot Phone, un dispositivo con una cámara que puede moverse físicamente, seguir personas y realizar tomas automáticas.

Aunque el equipo todavía no tiene fecha confirmada para Colombia, su aparición durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo aumentó la atención sobre un dispositivo que la compañía prepara para lanzar en el tercer trimestre de 2026.

El primer lanzamiento estaría previsto para mercados seleccionados, con China y otros países asiáticos entre los primeros destinos. Después, HONOR podría ampliar la distribución a otras regiones. En el caso de Latinoamérica, el equipo podría llegar entre finales de 2026 y 2027, aunque la compañía aún no ha confirmado una fecha para Colombia.

El precio sería uno de los principales obstáculos para quienes quieran comprarlo. HONOR todavía no ha anunciado el valor oficial, pero las estimaciones apuntan a que la versión con 1 TB de almacenamiento podría costar alrededor de 2.500 dólares.

Con una conversión aproximada a pesos colombianos, esa cifra equivale a cerca de $9,3 millones. Al sumar impuestos, distribución y otros costos asociados a una eventual comercialización en Colombia, el precio final podría acercarse o superar los $10 millones.

La cifra es únicamente una estimación y podría cambiar cuando HONOR presente oficialmente el dispositivo y confirme sus precios por región.

El mayor atractivo del Robot Phone está en su sistema de cámara. El teléfono incorpora un mecanismo robótico con un sistema de cardán de cuatro grados de libertad, capaz de mover la cámara y modificar el ángulo de grabación.

El equipo también puede seguir automáticamente a una persona u objeto mediante inteligencia artificial. El usuario selecciona el objetivo y el sistema intenta mantenerlo dentro del encuadre mientras se desplaza.

Esta función podría resultar especialmente útil para quienes graban videos sin ayuda, realizan videollamadas o producen contenido para redes sociales.

El celular también incorpora AI SpinShot, una función que realiza movimientos automáticos de 90 y 180 grados para crear tomas dinámicas. A esto se suma la estabilización mecánica de tres ejes, pensada para mantener la imagen estable durante el movimiento.

En fotografía, el Robot Phone integra una cámara principal de 200 megapíxeles. HONOR también anunció una colaboración técnica con ARRI, compañía conocida por desarrollar cámaras y tecnología utilizada en producciones cinematográficas.

El teléfono se diferencia así de los modelos tradicionales: no solo captura imágenes, sino que puede mover su propio sistema fotográfico para seguir sujetos y realizar movimientos programados.

La aparición del HONOR Robot Phone en la final del Mundial 2026 podría ser una señal del interés de la marca por darle mayor exposición internacional al dispositivo. Si HONOR decide ampliar su lanzamiento fuera de Asia, Colombia y otros países de Latinoamérica podrían estar entre los mercados que reciban el celular antes de que termine 2027.