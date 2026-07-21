ChatGPT vs. ChatGPT Work: diferencias, usos y quién puede acceder

Resolver una duda, pedir ideas para un texto o resumir un documento seguirá siendo terreno de ChatGPT en su modalidad Chat. La novedad está en Work, una opción incorporada por OpenAI para encargos más largos: investiga, organiza información y produce entregables como informes, hojas de cálculo, documentos, presentaciones o sitios interactivos.

La diferencia principal no está en el nombre, sino en la forma de trabajar. Chat está pensado para el intercambio inmediato. El usuario hace una pregunta, recibe una respuesta y puede profundizar mediante mensajes sucesivos. Funciona para consultas cotidianas, lluvia de ideas, redacción inicial, búsqueda de información o apoyo rápido frente a una tarea.

Work, en cambio, opera como un agente. Recibe un objetivo, reúne el material disponible, propone una ruta de trabajo y avanza durante varias etapas. Mientras realiza el encargo, la persona puede revisar su progreso, responder preguntas, modificar la instrucción y autorizar acciones relevantes. El resultado esperado no es solo una respuesta en pantalla, sino una pieza de trabajo lista para revisar, editar o compartir.

La herramienta apunta a profesionales y equipos que deben convertir archivos, notas, borradores y datos dispersos en productos concretos. Áreas como finanzas, operaciones, mercadeo, ventas, análisis de datos e ingeniería aparecen entre los usos previstos. También puede ser útil para estudiantes y usuarios que necesitan preparar un informe o estructurar un proyecto, siempre que su plan tenga acceso a la función.

Archivos, aplicaciones y control del usuario

La experiencia cambia según el dispositivo. En la aplicación de escritorio para Windows y macOS, Work puede utilizar archivos locales y aplicaciones de escritorio si el usuario concede permiso. Esos archivos y resultados permanecen en el computador, salvo que se decida moverlos o compartirlos. En la web y en dispositivos móviles, la función no accede directamente a los archivos guardados en el equipo.

Para empezar desde el escritorio, hay que abrir la aplicación de ChatGPT, iniciar sesión y seleccionar ChatGPT en el menú principal. En la parte superior aparece el selector entre Chat y Work. Desde allí se puede crear una conversación nueva o abrir un proyecto existente, añadir archivos, explicar el resultado buscado e indicar restricciones y criterios de revisión.

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En la web o en el celular, los usuarios habilitados deben elegir Work, iniciar o abrir un proyecto y adjuntar el contexto necesario antes de describir la tarea. Las conversaciones en la nube se sincronizan entre web, móvil y escritorio. Los proyectos permiten conservar juntos las instrucciones, archivos y chats relacionados.

Work está disponible en la aplicación de escritorio para todos los planes, mientras que en web y móvil se dirige a los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. OpenAI advierte que la disponibilidad se está habilitando gradualmente para las cuentas elegibles; por eso, quien no vea el selector todavía deberá esperar a que llegue a su cuenta o espacio de trabajo. OpenAI detalla que la función también puede programar tareas, monitorear cambios y mantener actividades en marcha según las condiciones permitidas por cada plan.