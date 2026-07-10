Crean la “Internet Court” para resolver disputas entre agentes de IA

Un consorcio conformado por 27 empresas que abarcan las infraestructuras de comercio descentralizado y basado en agentes, incluyendo la Fundación GenLayer, OKX, MetaMask, ZKsync (Matter Labs), 0G Labs, entre otras, ha anunciado hoy la creación de “Internet Court”, un estándar abierto diseñado específicamente para la resolución de disputas entre agentes de inteligencia artificial.

El auge de los agentes de IA que negocian y realizan pagos de forma autónoma está transformando la economía digital. Según datos de Adobe, el tráfico generado por herramientas de IA a sitios de venta minorista en Estados Unidos se disparó un 4.700% interanual en julio de 2025. Además, proyecciones de McKinsey estiman que para 2030, estos agentes mediarán transacciones por un valor de entre 3 y 5 billones de dólares a nivel mundial.

Sin embargo, este crecimiento exponencial choca con una realidad. La infraestructura actual no está preparada para gestionar los inevitables desacuerdos entre máquinas. Así como los humanos tienen disputas contractuales, los agentes autónomos también las tendrán, pero a una velocidad que los sistemas judiciales tradicionales no pueden procesar.

“El comercio entre agentes está llegando a un punto de inflexión crítico, y no estamos preparados para las posibles consecuencias. Los agentes entrarán en desacuerdo a la velocidad de una máquina, y el sistema destinado a resolver dichos desacuerdos se diseñó para partes con cuerpos físicos y una tolerancia finita a la espera”, afirmó David Riudor, CEO y cofundador de la Fundación GenLayer. “Internet Court es el espacio compartido al que los agentes pueden acudir cuando un acuerdo sale mal. El dinero a la velocidad de las máquinas necesita una resolución de conflictos a la velocidad de las máquinas”.

Un ecosistema fragmentado

Actualmente, el ecosistema del comercio agéntico está altamente fragmentado. Existen protocolos como el x402 de Coinbase para pagos, el ERC-8004 para identidad de agentes, o el A2A de Google para interoperabilidad, pero cada uno resuelve una capa de la pila tecnológica por separado .

Internet Court pretende unificar estas piezas. Según Albert Castellana, cofundador y CEO de GenLayer Labs, la iniciativa convierte un “espacio fragmentado en una habilidad abierta única que cualquier agente puede usar para que los compromisos financieros se mantengan, incluso cuando están en disputa”.

¿Cómo funcionará?

El protocolo integra una serie de estándares que abarcan todo el ciclo de vida de una transacción agéntica, desde el descubrimiento y la reputación (ERC-7857, ERC-8004), la negociación (A2A), los contratos (ERC-7710), hasta la ejecución y la verificación de disputas mediante sistemas de adjudicación como GenLayer, Kleros y UMA.

GenLayer, la pieza central de este rompecabezas, utiliza un protocolo blockchain donde validadores impulsados por diversos modelos de lenguaje de IA (LLM) analizan la evidencia y emiten fallos. Si un agente compra un servicio de inferencia y el registro de actividad muestra una caída del servicio, el comprador podría recibir una compensación automática según los términos acordados.

Apoyo de la industria

El respaldo de actores clave subraya la importancia de la iniciativa. Solo por mencionar algunos de los nombres más representativos del sector, Ryan McPeck, responsable de Smart Accounts en MetaMask, destacó que su kit de herramientas ya está siendo utilizado por GenLayer como parte del Tribunal de Internet, alineándose con su desarrollo de la “MetaMask Agent Wallet”.

Por su parte, Vassilis Tziokas, VP de Growth en ZKsync (Matter Labs), dijo que “la forma natural de que los agentes transaccionen será la criptografía, dinero programable que se mueve sin intervención humana”. La cadena que potencia este sistema funcionará sobre el ZK Stack, garantizando la privacidad y el rendimiento necesarios.

Si bien la visión es ambiciosa, el proyecto enfrenta desafíos reales. Un estudio de 2026 sobre eventos disputados en Polymarket reveló que, aunque los modelos de lenguaje acertaron en el 89.58% de las resoluciones finales, no pudieron identificar de manera fiable qué mercados serían disputados. Esto resalta la necesidad de un sistema robusto de apelaciones y, posiblemente, de revisión humana en casos complejos.

A pesar de estos retos, Internet Court ya está disponible como estándar abierto para que cualquier agente lo adopte. La Fundación GenLayer espera lanzar la red principal (mainnet) en el cuarto trimestre de 2026.

Esta idea de un ‘tribunal de internet’ llega para poner orden en un mundo donde las máquinas negocian, contratan y, ocasionalmente, se enfrentarán. El éxito de este estándar determinará si la economía agéntica puede operar de manera fluida o si quedará atrapada en un limbo legal de alta velocidad.

Imagen: Foto de Conny Schneider en Unsplash