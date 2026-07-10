GPT-5.6 ya está disponible: qué cambia en ChatGPT y cuánto cuesta usar la API

OpenAI anunció este 9 de julio el lanzamiento oficial de la familia GPT-5.6, una nueva generación de modelos de inteligencia artificial que busca ofrecer mejores resultados en programación, investigación, análisis de información y automatización, al tiempo que reduce el consumo de recursos y los costos de uso.

La nueva línea está compuesta por tres versiones: GPT-5.6 Sol, el modelo de mayor capacidad; GPT-5.6 Terra, pensado para tareas de uso diario con un equilibrio entre rendimiento y precio; y GPT-5.6 Luna, la alternativa más rápida y económica. Los tres ya comenzaron a desplegarse de forma global en ChatGPT, Codex y la API de OpenAI.

Según la compañía, la principal novedad de GPT-5.6 es que consigue realizar más trabajo utilizando menos tokens, lo que se traduce en un mejor rendimiento por dólar tanto para empresas como para desarrolladores. En las pruebas internas y evaluaciones independientes presentadas por OpenAI, Sol supera a GPT-5.5 y mejora los resultados de modelos rivales en diferentes tareas profesionales, especialmente en programación, automatización, navegación web y análisis de documentos.

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Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un sistema que permite coordinar varios agentes de inteligencia artificial trabajando al mismo tiempo sobre una misma tarea. Esta función está diseñada para resolver proyectos complejos en menos tiempo, repartiendo el trabajo entre diferentes procesos que luego unifican los resultados.

OpenAI también afirma haber mejorado la capacidad del modelo para utilizar herramientas, revisar su propio trabajo y corregir errores antes de entregar una respuesta final. Esto permite generar documentos, hojas de cálculo, presentaciones y aplicaciones con menos intervención manual por parte del usuario.

Más funciones para empresas, desarrolladores y usuarios de ChatGPT

La compañía destacó que GPT-5.6 ofrece avances importantes en programación. El modelo puede escribir código, ejecutar programas sencillos para coordinar herramientas, procesar información intermedia y adaptar su estrategia durante una tarea sin necesidad de recibir instrucciones paso a paso.

También incorpora mejoras para el trabajo con documentos empresariales. El sistema puede transformar información procedente de plataformas como Slack, Notion, Microsoft 365 o Google Drive en informes, presentaciones y otros materiales con formatos más consistentes y editables.

En materia de ciberseguridad, OpenAI asegura que GPT-5.6 obtuvo mejores resultados que su generación anterior en pruebas de identificación de vulnerabilidades y revisión segura de código. Al mismo tiempo, el lanzamiento llega acompañado de nuevas capas de protección, monitoreo continuo y controles de acceso para reducir el uso indebido de las capacidades más avanzadas del modelo.

El despliegue ya comenzó para los usuarios de ChatGPT. Los suscriptores de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise tendrán acceso a GPT-5.6 Sol, mientras que los usuarios de Free y Go utilizarán GPT-5.6 Terra en ChatGPT Work y Codex. Los desarrolladores también pueden acceder a los tres modelos mediante la API de OpenAI.

En cuanto a los precios para la API, OpenAI estableció una tarifa de 5 dólares por millón de tokens de entrada y 30 dólares por millón de tokens de salida para Sol. Terra costará 2,50 y 15 dólares, respectivamente, mientras que Luna tendrá un precio de 1 dólar de entrada y 6 dólares de salida.

Con esta actualización, OpenAI apuesta por ofrecer modelos más eficientes y escalables para distintos perfiles de usuarios, desde quienes utilizan ChatGPT en tareas cotidianas hasta empresas y desarrolladores que requieren automatizar procesos de mayor complejidad.