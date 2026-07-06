Claro gana la portabilidad móvil en Colombia; Tigo registra la mayor pérdida de usuarios

La competencia entre los operadores móviles en Colombia dejó un ganador y un perdedor durante el primer trimestre de 2026. Los más recientes datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) muestran que Claro fue la empresa que más usuarios ganó mediante portabilidad, mientras Tigo registró la mayor pérdida de líneas, una señal de cómo se están moviendo las preferencias de los consumidores.

En total, los colombianos realizaron cerca de 1,52 millones de cambios de operador entre enero y marzo sin perder su número telefónico. La cifra confirma que la portabilidad continúa siendo una herramienta utilizada por quienes buscan mejores tarifas, mayor cobertura o beneficios adicionales sin cambiar de línea.

Los resultados también reflejan que el mercado mantiene una intensa competencia. Los usuarios no solo siguen cambiando de operador, sino que cada vez encuentran menos obstáculos para hacerlo, al tiempo que los operadores móviles virtuales comienzan a recuperar terreno.

Desde que la portabilidad numérica comenzó a funcionar en Colombia en 2011, ya se han realizado cerca de 65,8 millones de cambios, convirtiéndose en uno de los principales indicadores para medir qué tan atractivas resultan las ofertas de cada operador.

Claro lidera; Tigo registra la mayor pérdida de usuarios

El informe de la CRC muestra que Claro obtuvo el mejor resultado del trimestre, con un saldo positivo cercano a 162.000 líneas ganadas mediante portabilidad.

En segundo lugar se ubicó Movistar, que terminó el trimestre con aproximadamente 126.200 usuarios adicionales gracias a este mecanismo.

Aunque WOM continuó perdiendo clientes por portabilidad, sus resultados muestran una recuperación. La compañía redujo su saldo negativo en 67,8 %, finalizando el trimestre con cerca de 41.100 líneas perdidas, una cifra considerablemente menor frente al mismo periodo de 2025.

El caso más complejo fue el de Tigo. La empresa registró el peor balance entre los operadores de red al pasar de perder alrededor de 91.200 líneas durante el primer trimestre del año pasado a cerca de 248.100 líneas en los primeros tres meses de 2026.

Las cifras no representan el tamaño total de la base de clientes de cada operador, sino el balance entre usuarios que llegaron y usuarios que decidieron cambiarse a otra compañía utilizando la portabilidad numérica.

Otra tendencia que llamó la atención fue el comportamiento de los operadores móviles virtuales (OMV), compañías que ofrecen servicios móviles utilizando la infraestructura de otros operadores.

Los operadores virtuales recuperan terreno

Después de varios periodos con resultados desfavorables, los OMV comenzaron a mostrar señales de recuperación. Mientras en el primer trimestre de 2025 perdieron cerca de 94.000 líneas, un año después esa cifra cayó a aproximadamente 40.000, lo que representa una mejora del 57,5 %.

Cuatro operadores terminaron el trimestre con saldo positivo. ETB lideró entre los virtuales con 3.316 líneas ganadas, seguido por Plintron con 2.073, Éxito con 1.638 y Suma con 1.431.

El informe también revela una mejora para quienes desean cambiar de operador. Durante el trimestre fueron rechazadas cerca de 143.000 solicitudes de portabilidad, un 43,6 % menos que un año atrás.

La mayoría de esos rechazos no estuvo relacionada con fallas técnicas. Según la CRC, el 90,7 % ocurrió porque la solicitud fue presentada por una persona que no era la titular de la línea o no contaba con la autorización correspondiente.

Más allá de las cifras, la portabilidad sigue funcionando como un termómetro de la competencia en el mercado móvil colombiano. Los datos del primer trimestre muestran que Claro y Movistar fortalecieron su capacidad para atraer usuarios, WOM comenzó a reducir sus pérdidas, los operadores móviles virtuales recuperaron parte del terreno perdido y Tigo enfrentó el mayor reto del periodo al registrar el saldo negativo más alto en la disputa por conservar a sus clientes.