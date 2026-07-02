iPhone Ultra plegable: precio estimado y producción revelada

Apple habría pedido a sus proveedores prepararse para fabricar cerca de 10 millones de unidades del iPhone Ultra plegable, según un reporte de Nikkei Asia. La cifra supera en un tercio las estimaciones previas, que situaban la producción entre 7 y 8 millones de dispositivos. El informe también señala que la compañía ya reservó componentes para unos 80 millones de nuevos iPhone previstos para la segunda mitad de 2026, en medio de la escasez de memorias que afecta a la industria tecnológica.

Qué dice el reporte y qué tan confiable es

La información se basa en fuentes de la cadena de suministro con conocimiento de los planes de la compañía. Aunque el medio cuenta con un sólido historial de coberturas sobre la manufactura de la empresa en Asia, las cifras siguen siendo proyecciones y podrían modificarse antes del lanzamiento.

Las mismas fuentes indican que la compañía habría previsto fabricar alrededor de 70 millones de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Con ello, el volumen total proyectado para 2026 alcanzaría unos 220 millones de iPhone. Algunos proveedores también habrían recibido previsiones de hasta 85 millones de pedidos para la segunda mitad del año y la instrucción de reservar componentes inicialmente destinados al iPhone 17 para la futura familia iPhone 18.

Esa previsión se acerca al pronóstico de la consultora International Data Corporation (IDC), que estima alrededor de 240 millones de iPhone enviados al mercado durante 2026. Aunque ambas cifras no son equivalentes —una corresponde a producción prevista y la otra a envíos estimados—, reflejan expectativas similares sobre el volumen que alcanzaría el fabricante el próximo año.

Precio del iPhone Ultra plegable frente a la competencia

La estimación del precio también proviene de esa misma consultora y corresponde a una proyección de analistas basada en el seguimiento del mercado global de smartphones, no a información confirmada por la compañía. Según ese escenario, el iPhone Ultra plegable tendría un precio promedio cercano a los 2.500 dólares, mientras que las versiones con mayor capacidad de almacenamiento podrían acercarse a los 3.000 dólares.

Como referencia, el Samsung Galaxy Z Fold7 salió al mercado por 1.999 dólares en su versión de 256 GB y por 2.200 dólares en la de 512 GB. Si las previsiones se cumplen, el primer plegable de la compañía costaría entre 300 y 800 dólares más que su principal competidor, lo que lo convertiría en el dispositivo más costoso del fabricante fuera de las configuraciones de almacenamiento más avanzadas de la gama Pro Max.

La estimación del precio también refleja el contexto que vive la industria tecnológica. La creciente demanda de memorias avanzadas para infraestructura de inteligencia artificial ha reducido la disponibilidad de otros tipos de memoria utilizados en dispositivos de consumo, elevando el costo de distintos componentes. Reuters informó recientemente que la compañía ya trasladó parte de ese incremento a productos como MacBook, iPad y Apple TV, aunque el iPhone permanece, por ahora, sin cambios de precio.

Las mismas fuentes atribuyen esa ventaja a la capacidad financiera de la empresa, que le habría permitido sostener sus planes de producción mejor que otros fabricantes. Mientras compañías como Xiaomi, Oppo y Vivo habrían reducido sus objetivos anuales por la escasez de memorias, la firma estaría asegurando componentes con anticipación para sostener el lanzamiento de su próxima generación de dispositivos.

Qué significa esto para el usuario

Si estas previsiones se cumplen, el lanzamiento marcaría el ingreso de la compañía al segmento de los teléfonos plegables, donde Samsung, Huawei y otros fabricantes chinos ya cuentan con varios años de experiencia. Diez millones de unidades representarían una apuesta comercial importante, aunque seguirían siendo una fracción reducida frente al volumen total de iPhone previsto para 2026.

El precio también deja entrever que se trataría de un dispositivo dirigido al segmento premium. Con un costo entre 500 y 1.000 dólares superior al de un iPhone Pro Max, su función sería ampliar la oferta del fabricante y servir como vitrina tecnológica, más que convertirse en un reemplazo inmediato del iPhone convencional para la mayoría de los usuarios.

La información conocida hasta ahora apunta a que la compañía prepara su entrada al mercado de los teléfonos plegables durante 2026. Sin embargo, no ha confirmado oficialmente el dispositivo, su nombre comercial, la fecha de presentación ni el precio final. Hasta que haga un anuncio oficial, tanto el volumen de producción como el precio seguirán siendo estimaciones basadas en información de proveedores y firmas de análisis del mercado.

Imagen: WHYLAB / Weibo