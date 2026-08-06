Kia lanza la Sportage X-Line HEV y el K4 Turbo en Colombia

Kia renovó parte de su portafolio en Colombia con la llegada de una nueva versión híbrida de la Sportage y una motorización turbo para el sedán K4. La apuesta busca ofrecer más alternativas a quienes priorizan eficiencia, tecnología o un mayor desempeño, según sus necesidades de conducción.

La principal novedad es la incorporación de la Sportage X-Line HEV, que se suma a las versiones Vibrant HEV y Zenith HEV. Con esta incorporación, la familia híbrida del SUV queda conformada por tres niveles de equipamiento que mantienen el mismo sistema de propulsión con motor 1.6 Turbo híbrido, capaz de desarrollar 231 caballos de potencia y 367 Nm de torque.

La nueva X-Line HEV se ubica como la versión más equipada de la gama. Además de una apariencia más deportiva, incorpora un paquete de asistencias avanzadas a la conducción que incluye prevención de colisión frontal, mantenimiento y seguimiento de carril, monitor de punto ciego, control crucero inteligente con función Stop & Go y asistencia para evitar colisiones durante maniobras de parqueo.

El equipamiento también añade una cámara de visión de 360 grados acompañada por sensores delanteros, traseros y laterales, con el propósito de facilitar las maniobras en espacios reducidos y mejorar la visibilidad alrededor del vehículo.

En el interior incorpora sillas delanteras y traseras calefactables, volante calefactable, ajustes eléctricos para conductor y pasajero, iluminación ambiental multicolor y una tapicería deportiva en ecocuero con acabados exclusivos X-Line. La oferta se complementa con el nuevo color Gris Lunar.

Las tres versiones híbridas de la Sportage conservan una transmisión automática de seis velocidades, tracción delantera, selector electrónico de marchas Shift-by-Wire y modos de conducción Eco, My Drive y Sport. Kia también mantiene una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra primero, además del respaldo de su red de concesionarios y talleres autorizados en el país.

La actualización del portafolio también alcanza al K4. La versión GT-Line incorpora un motor 1.6 Turbo que entrega 190 caballos de potencia y 264 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Con esta nueva configuración, el sedán busca ofrecer una conducción más dinámica sin modificar su propuesta de diseño, tecnología y confort. La incorporación amplía las opciones disponibles para los clientes que buscan mayores prestaciones dentro del segmento.