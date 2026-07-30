Caixun lanza en Colombia televisores QLED de 85 y 100 pulgadas con IA

Caixun puso en Colombia dos televisores QLED de gran formato que llevan la inteligencia artificial al procesamiento de imagen y suman funciones dirigidas al consumo de contenido, videojuegos y entretenimiento en casa. Los modelos C85VHUGQ, de 85 pulgadas, y C100VAUGQ, de 100 pulgadas, funcionan con Google TV basado en Android 14 y cuentan con conectividad HDMI 2.1.

El modelo de 85 pulgadas incorpora un panel QLED con clasificación A+, tecnología Quantum Dots y capacidad para reproducir más de mil millones de tonos. También cuenta con HDR, que ajusta brillo, contraste y detalle según las escenas compatibles para ofrecer una imagen con mayor profundidad.

Su procesador con inteligencia artificial analiza el contenido en tiempo real para optimizar la calidad de imagen y el rendimiento del sistema. El televisor incluye 64 GB de almacenamiento interno y acceso a más de 10.000 aplicaciones mediante Google TV.

La conectividad contempla cuatro puertos HDMI 2.1, dos USB 2.0, salida de audio óptica y Bluetooth 5.1. El estándar HDMI 2.1 permite utilizar funciones como VRR, que sincroniza la frecuencia de actualización para reducir el desgarro de imagen, y ALLM, que detecta una consola y activa automáticamente un modo de baja latencia.

El modelo de 100 pulgadas apuesta por el gaming

El C100VAUGQ lleva la propuesta a una pantalla de 100 pulgadas y añade un panel con tasa de refresco nativa de 144 Hz. Esta característica permite mostrar movimientos más fluidos y es compatible con consolas de última generación que trabajan con frecuencias superiores a los 60 Hz.

El equipo también incorpora MEMC para interpolar fotogramas y mejorar la fluidez de las imágenes en contenidos de acción. Para el apartado audiovisual suma Dolby Vision, que ajusta brillo, contraste y color escena por escena, y Dolby Atmos, diseñado para generar un sonido envolvente y multidimensional.

Otra de sus funciones está pensada para reuniones en casa. El televisor incorpora karaoke con inteligencia artificial y un sistema que elimina la voz de las canciones, además de puntuación y ranking. La función permite reproducir una canción y separar automáticamente la voz de la música.

En conectividad, el modelo dispone de HDMI 2.1 y 2.0, USB 2.0 y 3.0, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.1. También incluye HDMI eARC para enviar audio de alta calidad a una barra de sonido o sistema de cine en casa mediante un solo cable.

Los dos televisores utilizan diseños sin bordes visibles y carcasas traseras de aluminio. En el C85VHUGQ, los puertos están ubicados lateralmente para facilitar el acceso cuando está instalado en la pared. El C100VAUGQ utiliza un pedestal tipo trípode de estilo industrial y asas integradas en la parte posterior para facilitar su transporte e instalación.

Caixun tiene presencia en Colombia desde 2018 y cuenta con una fábrica en Gachancipá donde ensambla televisores con mano de obra nacional. La marca señala que los nuevos modelos forman parte de su apuesta por llevar características asociadas con televisores de segmentos premium a más hogares del país.