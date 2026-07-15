La competencia entre fabricantes de televisores ya no se limita al tamaño de las pantallas; ahora la diferencia está en cómo se iluminan los paneles, qué tan fieles son los colores y hasta dónde puede llegar el brillo sin afectar el contraste. En esa carrera aparece SQD Mini LED, una tecnología que acaba de llegar a Colombia y que promete mejorar varios de los aspectos que hoy determinan la calidad de imagen de un televisor.

Presentada por TCL durante el CES 2026, esta evolución de los paneles Mini LED comienza a comercializarse en el país con las series X11L y C7L. Su principal apuesta consiste en ofrecer una reproducción de color más precisa, un mayor control de la iluminación y funciones de inteligencia artificial que ajustan automáticamente la imagen según el contenido que se está viendo.

Aunque el nombre puede parecer una simple actualización, SQD Mini LED incorpora cambios importantes frente a los televisores QD Mini LED de generaciones anteriores. La tecnología utiliza una nueva estructura de partículas denominada Super QLED, diseñada para mejorar la transmisión de la luz y aumentar la precisión del color en cada punto de la pantalla.

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Según TCL, el sistema es capaz de reproducir el 100 % del espacio de color BT.2020, uno de los estándares utilizados para contenidos en resolución Ultra HD. Esto permite mostrar una gama cromática más amplia y representar con mayor fidelidad tonos, sombras y detalles que suelen perderse en televisores convencionales.

Las mejoras también llegan al sistema de retroiluminación. SQD Mini LED incorpora nuevos chips emisores de luz, más zonas de atenuación y un algoritmo de control de iluminación que ayuda a reducir el conocido efecto halo, ese borde brillante que puede aparecer alrededor de objetos claros cuando el fondo de la imagen es oscuro. El resultado son negros más profundos, mayor contraste y una imagen con mejor definición.

Inteligencia artificial y videojuegos, dos de sus principales apuestas

Además de la calidad de imagen, los nuevos televisores incorporan herramientas de inteligencia artificial que analizan el contenido en tiempo real para ajustar automáticamente parámetros como brillo, contraste y color. El sistema puede identificar si el usuario está viendo una película, una serie, un evento deportivo o jugando un videojuego y adaptar la configuración para cada situación.

La inteligencia artificial también incluye funciones creativas que permiten generar imágenes digitales a partir de palabras o conceptos escritos por el usuario, una característica que comienza a extenderse en la nueva generación de televisores inteligentes.

Para los aficionados a los videojuegos, la tecnología ofrece resolución 4K con una frecuencia de actualización nativa de 144 Hz, además de compatibilidad con funciones como Auto Low Latency Mode (ALLM), VRR Game Accelerator y Game Master, que buscan reducir la latencia y ofrecer una experiencia más fluida durante las partidas.

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En el apartado de sonido, TCL trabajó junto con Bang & Olufsen para integrar un sistema de audio diseñado para ofrecer una experiencia más envolvente sin necesidad de equipos externos.

Los primeros televisores con esta tecnología ya fueron anunciados para el mercado colombiano. La serie X11L llegará en versiones de 75 y 98 pulgadas y corresponde a la gama más alta de la marca. Entre sus características se destacan más de 20.000 zonas de atenuación y un brillo que puede alcanzar los 10.000 nits. Su precio de lanzamiento parte desde $15.999.000.

La compañía también comercializará la serie C7L, disponible en tamaños de 55, 65 y 75 pulgadas. Aunque pertenece a una categoría más asequible, conserva varias de las funciones de SQD Mini LED, entre ellas resolución 4K, tasa de refresco de 144 Hz, Google TV, procesamiento con inteligencia artificial y un brillo HDR de hasta 3.000 nits. Este modelo estará disponible en Colombia con un precio de lanzamiento desde $3.699.000.