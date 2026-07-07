Chevrolet lanza en Colombia la nueva Suburban Z71: precio, características y tecnología

General Motors Colombia amplió su portafolio de vehículos de alta gama con el lanzamiento de la nueva Chevrolet Suburban Z71, una SUV que llega al país para fortalecer la oferta premium de la marca y competir en un segmento que cada vez reúne más opciones enfocadas en tecnología, confort y capacidades todoterreno.

La incorporación de este modelo también representa el regreso de uno de los nombres más reconocidos de la industria automotriz. La Suburban acumula 92 años de producción ininterrumpida y supera los diez millones de unidades comercializadas en todo el mundo, una trayectoria que la convierte en uno de los vehículos con mayor permanencia en el mercado global.

Con este lanzamiento, Chevrolet completa en Colombia su línea premium, integrada por Silverado, Tahoe, Traverse y ahora Suburban. La compañía busca ofrecer una gama de camionetas y SUV para diferentes perfiles de usuarios, desde quienes necesitan gran capacidad de carga hasta quienes priorizan los viajes familiares o la conducción fuera del asfalto.

La versión disponible en el país corresponde a la Suburban Z71, una variante desarrollada para brindar un mejor desempeño en terrenos difíciles gracias a elementos específicos como suspensión especializada, protector de cárter, neumáticos todoterreno y ganchos de recuperación. Esta denominación nació como un paquete para camionetas Chevrolet y con el paso de los años se convirtió en una línea reconocida dentro de la marca.

Tecnología, espacio y asistencias para la conducción

La nueva Suburban Z71 incorpora un motor EcoTec3 V8 de 5,3 litros que entrega 355 caballos de potencia y 518 Nm de torque, acompañado por una transmisión automática de diez velocidades y sistema de tracción en las cuatro ruedas (4WD). Según General Motors, esta configuración está diseñada para ofrecer un buen comportamiento tanto en carretera como en recorridos fuera del camino.

En cuanto a dimensiones, la SUV alcanza 5,73 metros de longitud, cuenta con una capacidad de carga superior a los 2.600 litros y puede remolcar hasta 3.690 libras. A esto se suma un paquete tecnológico conformado por una pantalla central de 17,7 pulgadas con Google Built-In, tablero digital de 11 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, conexión WiFi Hotspot y sistema de sonido Bose.

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En materia de seguridad, el vehículo incorpora la plataforma OnStar, que ofrece asistencia en caso de emergencia, recuperación vehicular, diagnóstico remoto y otros servicios de conectividad. También integra el paquete Chevy Safety Assist, con funciones como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, cámara de visión de 360 grados y asistente de parqueo autónomo.

Como parte de la experiencia de compra, Chevrolet incluye el programa Club Selective para sus modelos premium, que contempla un año de mantenimiento, un año de servicios OnStar con WiFi integrado y traslados ilimitados al aeropuerto durante el mismo periodo. La nueva Chevrolet Suburban Z71 ya está disponible en Colombia con un precio sugerido de $409.990.000 y una garantía de hasta cinco años o 100.000 kilómetros.