AWS lanza curso gratis de inteligencia artificial con opción de empleo

Amazon Web Services (AWS) lanzó “IA sin límites”, un programa gratuito de formación en inteligencia artificial generativa dirigido a mayores de 18 años. La iniciativa, desarrollada junto con la Alcaldía de Medellín y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), ofrece ocho módulos prácticos en español, credenciales oficiales y la posibilidad de acceder a una hackatón y una feria de empleo para quienes obtengan los mejores resultados.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma del programa. La formación está dirigida tanto a estudiantes como a emprendedores y ciudadanos interesados en fortalecer sus habilidades digitales, sin importar si tienen experiencia previa en inteligencia artificial.

El anuncio responde a un mercado laboral que demanda cada vez más profesionales con conocimientos en IA. De acuerdo con cifras citadas por AWS, los empleos que requieren estas habilidades crecen 3,5 veces más rápido que el promedio de otras ocupaciones y pueden representar aumentos salariales de hasta un 25 %. Además, el mercado latinoamericano de inteligencia artificial mantiene una proyección de crecimiento acelerado durante los próximos años.

Ocho módulos para aprender IA desde cero

El programa fue diseñado para llevar a los participantes desde los conceptos básicos hasta la creación de soluciones apoyadas en inteligencia artificial generativa. En total, incluye ocho módulos que abarcan temas como el ciclo de vida del desarrollo con IA, la construcción de proyectos, el uso responsable de estas tecnologías, la ingeniería de prompts y el funcionamiento de agentes inteligentes.

Durante el proceso de aprendizaje, los estudiantes trabajarán con herramientas del ecosistema de AWS, entre ellas Claude, Amazon Quick y Kiro, con ejercicios orientados a resolver situaciones reales y desarrollar competencias que actualmente solicitan las empresas.

Al finalizar la ruta de aprendizaje, quienes completen todos los contenidos recibirán credenciales oficiales de AWS que podrán utilizar para respaldar los conocimientos adquiridos en inteligencia artificial y computación en la nube.

Los mejores participantes accederán a una hackatón y feria de empleo

El programa no termina con los cursos. Los 250 participantes con las mejores calificaciones serán invitados a una hackatón que se realizará el próximo 20 de agosto en el ITM, donde podrán trabajar junto a expertos de AWS en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Ese mismo día también se llevará a cabo una feria de empleo en la que participarán cerca de 50 empresas, lo que abre una oportunidad para que los asistentes establezcan contacto con organizaciones que buscan talento con competencias digitales.

Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente e iniciar el proceso de formación desde la plataforma habilitada por AWS. La iniciativa busca ampliar el acceso a conocimientos en inteligencia artificial en un momento en el que estas habilidades ganan protagonismo en sectores como el desarrollo de software, el análisis de datos, la automatización y la transformación digital.