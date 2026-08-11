Un día después del terremoto de 7,4, Colombia sigue temblando: estos son los sismos de hoy

San José del Palmar, en Chocó, volvió a registrar actividad sísmica este martes 11 de agosto, un día después del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en este municipio. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó nuevos movimientos durante la mañana, incluido uno de magnitud 3,8 registrado a las 10:43 a. m.

La actividad comenzó nuevamente en la zona a las 10:10 a. m., cuando el organismo registró un sismo de magnitud 3,0 y 104 kilómetros de profundidad. Poco después se produjo otro movimiento en el mismo municipio.

El segundo evento, ocurrido a las 10:43 a. m., fue reportado inicialmente con magnitud 4,0 y una profundidad de 76 kilómetros. Sin embargo, el SGC actualizó posteriormente la información y estableció una magnitud de 3,8 y una profundidad de 99 kilómetros.

Los registros de esta mañana se suman a la actividad que comenzó después del fuerte sismo del lunes, que alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo una profundidad de 103 kilómetros.

La zona continúa bajo vigilancia sísmica

Después del terremoto principal, el SGC informó que había identificado 18 réplicas hasta el mediodía del lunes, con magnitudes entre 1,4 y 4,8 y localizadas principalmente en San José del Palmar y Sipí, en Chocó.

La entidad explica que las réplicas son movimientos de menor magnitud que ocurren después de un sismo principal y pueden presentarse durante días, semanas o incluso meses. Sin embargo, que un nuevo temblor ocurra después del terremoto no significa automáticamente que todos los eventos posteriores sean clasificados como réplicas: el SGC determina esa relación a partir de la ubicación y las características de cada movimiento.

La actividad de esta mañana tiene además una particularidad: los nuevos registros de las 10:10 y 10:43 a. m. volvieron a ubicarse en San José del Palmar, la misma zona donde se localizó el epicentro del terremoto del lunes.

El SGC mantiene activo su sistema de vigilancia y continúa actualizando los datos de los movimientos detectados. En su visor sísmico aparece San José del Palmar entre los eventos destacados registrados recientemente.

Las personas que hayan sentido alguno de estos nuevos movimientos pueden reportarlo mediante la plataforma Sismos Sentidos del Servicio Geológico Colombiano, información que sirve para complementar el registro instrumental de los eventos.

Importante: yo no pondría en el titular “nuevas réplicas” como una afirmación absoluta. Es más preciso hablar de “nuevos temblores” o “nueva actividad sísmica”, y explicar dentro de la nota que se producen después del terremoto y en la misma zona.