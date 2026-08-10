DiDi cambia sus tarifas tras el sismo en Colombia: esto deben saber los usuarios

El terremoto registrado este lunes en Colombia llevó a DiDi a activar medidas de emergencia en varias ciudades del país, con cambios en las condiciones de uso de su plataforma para facilitar los desplazamientos y mantener opciones de movilidad y entrega durante la contingencia.

La compañía suspendió la comisión de intermediación de la aplicación para los usuarios arrendadores en Cali, Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia, una medida que busca mantener disponible su tecnología sin ese costo en las zonas señaladas como más impactadas por el sismo.

También puso límites al multiplicador dinámico en Medellín, Cali, Pereira, Ibagué, Manizales, Popayán y Armenia. El ajuste responde al posible incremento de la demanda ante una reducción en la disponibilidad del transporte público y busca evitar aumentos descontrolados en las tarifas.

La restricción también alcanza a DiDi Food. La plataforma limitó el multiplicador dinámico para los pedidos de comida y otros productos, con el propósito de mantener opciones asequibles para los usuarios mientras continúa la emergencia.

La plataforma mantendrá monitoreo durante la emergencia

Los equipos de DiDi realizan un seguimiento permanente del comportamiento de la aplicación y de las condiciones de movilidad y seguridad en las ciudades afectadas. Según la evolución de la situación, las medidas podrán ajustarse durante la contingencia.

La empresa también anunció que mantendrá comunicación con usuarios arrendadores y repartidores mediante sus canales, donde entregará actualizaciones relacionadas con seguridad y movilidad.

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Otro aspecto señalado por la compañía es la cobertura de seguro. Las solicitudes de arrendamiento intermediadas mediante DiDi cuentan con una póliza que cubre tanto a los usuarios arrendadores como a los arrendatarios.

DiDi pidió a las personas seguir las instrucciones de las autoridades, evitar desplazamientos que no sean indispensables y utilizar la aplicación únicamente cuando las condiciones permitan hacerlo con seguridad. La plataforma continuará evaluando la situación para determinar nuevas medidas frente a las necesidades que surjan en las zonas afectadas.