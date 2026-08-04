La CRC anuncia nuevos bloqueos y alertas para llamadas y SMS: esto cambiará para los usuarios

Las llamadas de números desconocidos ya no llegarán a los usuarios de la misma manera. En los próximos meses, quienes reciban una comunicación con comportamientos inusuales verán una advertencia en la pantalla de su celular antes de decidir si contestan. Al mismo tiempo, las llamadas comerciales deberán identificarse como tales y los mensajes enviados por empresas solo podrán entregarse si es posible comprobar su autenticidad. Esas son algunas de las medidas incluidas en la Resolución CRC 8308 de 2026, expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para reducir el impacto del fraude móvil en Colombia.

La decisión responde al aumento de las estafas realizadas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto. De acuerdo con la CRC, las reclamaciones relacionadas con estos casos ya representan pérdidas superiores a los 252 millones de pesos diarios y el valor de esas reclamaciones se triplicó entre 2022 y 2024.

Uno de los principales cambios será la implementación de una alerta para las llamadas que presenten patrones considerados sospechosos. Los operadores tendrán que monitorear las comunicaciones en tiempo real y, cuando detecten comportamientos atípicos, mostrarán en la pantalla del usuario el aviso “Alerta de llamada sospechosa”.

Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando una misma línea realice numerosas llamadas cortas y repetitivas en un periodo reducido. La advertencia no significa que exista un fraude comprobado, sino que busca ofrecer una señal preventiva para que la persona actúe con mayor cautela antes de entregar información personal o financiera.

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La regulación también obligará a las empresas que realizan campañas telefónicas a registrar los números que utilizan para contactar a los ciudadanos. Cuando una llamada provenga de esas líneas aparecerá la identificación “Llamada con fines publicitarios”, lo que permitirá conocer desde el inicio que la comunicación tiene un propósito comercial, como ofrecer un plan de telefonía, un seguro o un producto financiero.

Otra medida apunta a cerrar espacios para la suplantación mediante el uso indebido de la numeración. Los operadores deberán bloquear las llamadas realizadas desde números que no hayan sido asignados oficialmente o que solo estén habilitados para recibir comunicaciones. Más adelante, cuando la CRC establezca las condiciones técnicas necesarias, también deberán impedir las llamadas internacionales que intenten mostrarse como si se originaran desde un número colombiano, excepto en los casos legítimos de roaming.

Los cambios también alcanzarán a los mensajes enviados por bancos, comercios, plataformas digitales y entidades públicas. Cada mensaje deberá permitir verificar quién es el remitente, utilizar un código corto autorizado y corresponder a un formato previamente aprobado. Para ello se pondrá en marcha un sistema central de verificación que los operadores consultarán antes de entregar cada comunicación. Una vez finalice el periodo de transición, los mensajes que no puedan validarse o que no cumplan los requisitos establecidos serán bloqueados y no llegarán al destinatario.

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La resolución incorpora además controles para detectar el envío masivo de mensajes desde líneas celulares de uso común. Si un operador identifica que un número personal comienza a enviar cientos o miles de mensajes automatizados en poco tiempo, deberá revisar si ese comportamiento corresponde a un uso legítimo. El titular de la línea será informado y tendrá la posibilidad de explicar la situación antes de que se apliquen restricciones temporales o controles adicionales.

La implementación será gradual. En tres meses comenzarán a operar las alertas para llamadas sospechosas, la identificación de llamadas publicitarias y el bloqueo de números que no pueden originar comunicaciones. Seis meses después iniciará el monitoreo de mensajes masivos y estará disponible un micrositio con información para que los ciudadanos aprendan a identificar señales de fraude. El sistema de validación de mensajes empresariales entrará en funcionamiento doce meses después de que se defina el esquema de remuneración correspondiente, mientras que el bloqueo de llamadas internacionales que simulen ser colombianas se aplicará una vez la CRC adopte los parámetros técnicos necesarios.