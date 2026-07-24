¡Cuidado! Retirar las cesantías sin cumplir estas reglas puede causar despido

Retirar las cesantías para un fin autorizado por la ley y luego no poder demostrar en qué se gastó el dinero puede terminar en un despido con justa causa. La Corte Suprema de Justicia confirmó esta posibilidad al respaldar la decisión de una empresa que terminó el contrato de un trabajador después de que este retirara $100 millones para comprar vivienda y no acreditara el destino de los recursos.

El empleado, que llevaba 37 años vinculado a la compañía, recibió en septiembre de 2018 la autorización para retirar parcialmente sus cesantías. El objetivo declarado era adquirir vivienda, una de las destinaciones permitidas para estos recursos.

El problema surgió después. La empresa le pidió en varias ocasiones que demostrara que el dinero había sido utilizado para ese propósito, pero el trabajador no presentó los soportes solicitados. En mayo de 2019, la compañía inició una investigación disciplinaria y lo citó a rendir descargos. Tampoco durante ese proceso entregó la documentación requerida.

Un mes después, la empresa decidió terminar el contrato. El trabajador acudió a la justicia al considerar que el despido había sido injustificado y que se había vulnerado su derecho al debido proceso. También pidió ser reintegrado a su cargo.

Los jueces de primera y segunda instancia respaldaron la actuación de la empresa. La Sala Laboral de la Corte Suprema confirmó esas decisiones y estableció que quien retira anticipadamente sus cesantías debe poder demostrar que les dio el uso autorizado.

¿Para qué sí y para qué no se pueden retirar las cesantías?

Las cesantías son un ahorro laboral que, por regla general, busca servir de respaldo al trabajador cuando termina su relación laboral y queda desempleado. Sin embargo, la ley permite retirarlas antes para determinados fines.

Sí se pueden retirar para:

Comprar vivienda.

Construir vivienda.

Mejorar o reparar una vivienda.

Pagar créditos relacionados con vivienda.

Financiar estudios del trabajador.

Pagar estudios del cónyuge o de los hijos, de acuerdo con las condiciones previstas en la ley.

No se pueden retirar para cualquier gasto personal. El trabajador no puede solicitar el dinero para un propósito autorizado y luego destinarlo a vacaciones, regalos, compras, celebraciones u otros gastos que no correspondan al fin declarado.

La magistrada de la Sala Laboral Marjorie Zúñiga recordó que estos recursos tienen como propósito principal proteger al trabajador durante un periodo de desempleo. Por eso, cuando se autoriza un retiro anticipado, el dinero debe destinarse al uso permitido y el trabajador debe estar en capacidad de demostrarlo.

La Corte también precisó que la responsabilidad es compartida. El empleado debe acreditar el destino de los recursos, mientras que la empresa tiene la obligación de ejercer control y verificar que el dinero cumpla con el propósito para el cual fue retirado.

Si el trabajador no logra demostrar el uso correcto de las cesantías, puede exponerse a la terminación del contrato por justa causa. En el caso analizado, la Corte consideró además la larga trayectoria del empleado en la compañía: llevaba 37 años de servicio, una circunstancia que hacía más exigibles sus deberes de lealtad y buena fe.

La sentencia también aclaró cuándo empieza a contar el tiempo para iniciar una investigación disciplinaria. La empresa puede pedir primero los soportes que justifiquen el destino de las cesantías. El plazo no empieza necesariamente desde la fecha en que se entregó el dinero, sino desde el momento en que la falta queda plenamente configurada.

El mensaje para los trabajadores que soliciten un retiro anticipado es concreto: indicar un destino permitido no es suficiente. También deben conservar los documentos que permitan demostrar que las cesantías fueron utilizadas para ese fin. Si no pueden hacerlo, las consecuencias pueden llegar hasta la pérdida del empleo.