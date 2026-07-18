Sonos cambia su app y permite probar una nueva navegación en iPhone y Android

Sonos comenzó a probar una nueva navegación para su aplicación móvil, un cambio que busca hacer más sencilla la experiencia de controlar sus altavoces y sistemas de sonido desde el celular. La prueba pública ya está disponible para usuarios de iPhone y Android que tengan instalada la versión 87 de la app.

La compañía habilitó el cambio como una función voluntaria. Esto significa que los usuarios pueden probarla, volver a la interfaz anterior y activarla nuevamente cuando quieran durante los próximos meses.

La nueva interfaz organiza la navegación principal en tres pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla: Inicio, Sistema y Búsqueda. Sonos también abandona las llamadas “content cards” que formaban parte de la aplicación anterior y adopta una navegación más cercana a la que los usuarios encuentran habitualmente en otras aplicaciones de iOS y Android.

Por ejemplo, las nuevas pantallas se abren de derecha a izquierda y es posible regresar deslizando el dedo, utilizando los gestos propios del sistema operativo.

La pestaña Sistema también incorpora más opciones para organizar los productos de Sonos. Los usuarios podrán decidir cómo aparecen ordenados sus dispositivos y fijar sus equipos favoritos en la parte superior para acceder a ellos con mayor rapidez.

El control de volumen recibió varios cambios. Ahora permite hacer ajustes más precisos mediante los botones de subir y bajar volumen, sincronizar con un toque el volumen de varias habitaciones agrupadas y controlar mejor el nivel al deslizar cerca de los límites máximo y mínimo. Algunas de estas funciones llegan primero a iOS y posteriormente estarán disponibles en Android.

Sonos pide a sus usuarios probar y opinar sobre la nueva app

La compañía también incluyó mejoras en la pantalla “Ahora Suena”, las listas de reproducción y la visualización de la aplicación en iPad. El desarrollo de estas funciones se realizó durante varios meses con la participación de usuarios de su programa beta.

Además, Sonos asegura que parte de los cambios en el volumen surgieron directamente de los comentarios publicados por la comunidad después de una intervención anterior de Tom Conrad, CEO de la compañía, en Reddit.

Para probar la nueva navegación, los usuarios deben actualizar la aplicación a la versión 87. Después deben entrar en Ajustes, identificado con el ícono de engranaje, y activar la opción “Activar navegación mejorada” mediante el interruptor que aparece a la derecha.

Te puede interesar: Sonos Play: el parlante premium que adapta el sonido a cada espacio y tiene batería reemplazable

La función puede activarse y desactivarse libremente. Sonos recopilará durante los próximos meses los comentarios de los usuarios en sus foros, canales beta y comunidades en línea antes de extender la nueva interfaz a toda su base de usuarios.

La compañía espera que la navegación mejorada se convierta en la opción predeterminada para todos hacia el próximo otoño, aunque la fecha podría cambiar según los resultados de la prueba.

Por otra parte, Sonos también trabaja en los controles de reproducción desde la pantalla de bloqueo del iPhone. Esta función llegará como una Actividad en vivo y actualmente se encuentra en fase beta. En Android, los controles ya están disponibles.