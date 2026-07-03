Meta lanza Pocket, su nueva app de juegos generados con IA

Meta acaba de entrar al mundo del “vibe coding” con el lanzamiento discreto de Pocket, una aplicación que permite crear pequeñas apps y juegos interactivos. Todo a partir de simples instrucciones de texto, sin necesidad de saber programar.

“Vibe coding” es un término que se popularizó a partir de 2025 para describir una forma de programar usando IA. Le describes a una inteligencia artificial lo que quieres que haga un programa o una app, y es la IA la que se encarga de escribir el código real.

Este enfoque ha ganado terreno rápidamente porque elimina la barrera técnica que históricamente separaba a quienes tienen ideas de quienes saben ejecutarlas. Basta con describir la intención y dejar que la inteligencia artificial resuelva los detalles técnicos.

Qué es Pocket y de dónde viene

Pocket

se define a sí misma como “una plataforma creativa para hacer y compartir gizmos”, en referencia a las experiencias interactivas que los usuarios generan dentro de la app. Además de la herramienta de creación, ofrece un feed desplazable donde se puede jugar con los gizmos creados por otras personas. Esta dinámica recuerda al scroll infinito de TikTok, pero aplicado a mini apps jugables en lugar de videos.

La aplicación es resultado directo de la adquisición que Meta hizo a comienzos de este año del equipo detrás de Gizmo, la plataforma de “vibe-coded gaming”. Ese antecedente explica el parecido: según capturas de pantalla publicadas en Google Play, Pocket comparte fuertes similitudes con la app original de Gizmo, que sigue disponible para descarga de forma independiente.

El origen del proyecto

Gizmo, desarrollada por la startup neoyorquina Atma Sciences, permitía a cualquier persona crear experiencias interactivas usando texto, fotos, sonido y gestos táctiles, todo mediante instrucciones en lenguaje natural. La IA se encargaba de generar el código y renderizar visualmente la idea para asegurar que funcionara correctamente.

El resultado no eran videojuegos tradicionales, sino más bien “juguetes digitales”. Rompecabezas, memes interactivos, animaciones o cualquier cosa que un creador imagine, todo dentro de un feed similar al de Reels o TikTok, con posibilidad de comentar, dar “me gusta” y remezclar creaciones ajenas.

Antes de ser absorbida por Meta, Gizmo había mostrado un crecimiento notable: según datos de la firma de inteligencia de aplicaciones Appfigures, acumuló cerca de 635.000 instalaciones de por vida entre iOS y Android, con un 98% de sentimiento positivo entre sus usuari

os. Su equipo de ingenieros se unió a Meta Superintelligence Labs a comienzos de año.

Un lanzamiento sin anuncio oficial

A diferencia de otros productos de IA de Meta, Pocket no tuvo un anuncio formal. Fue detectada primero por Alessandro Paluzzi, un reconocido “reverse engineer” que suele encontrar apps y funciones antes de que las compañías las presenten oficialmente, quien compartió capturas de la ficha de la app en Google Play.

Según datos de Appfigures, Pocket ya llevaba disponible desde el 29 de junio tanto en la App Store como en Google Play. Aunque por su corta trayectoria la firma todavía no puede determinar cuántas descargas ha generado.

El hecho de que la compañía no la haya presentado oficialmente sugiere que Pocket todavía se encuentra en una fase experimental temprana, similar a como Meta ha probado otras iniciativas de IA antes de darles un empuje público mayor.

Una estrategia más amplia de Meta en IA generativa

Pocket se suma a una lista creciente de apuestas de Meta por democratizar la creación de contenido con inteligencia artificial.

La compañía ya cuenta con generación de imágenes por IA a través de su app Meta AI, videos generados con inteligencia artificial mediante su app independiente Vibes y funciones de IA integradas en Edits, su aplicación de edición de video para creadores, que en junio incorporó un asistente de IA y una versión de escritor

io.

Con Pocket, Meta amplía ese mismo enfoque al terreno del gaming casual. En lugar de escribir código o contratar desarrolladores, cualquier usuario podría, en teoría, describir una idea de juego simple y verla cobrar vida en minutos.

Queda por ver si la compañía decide impulsar el producto con un lanzamiento oficial más adelante o, como ha ocurrido con otros experimentos, terminará quedando en prueba.

Artículo coescrito con Juan Pablo Aguirre Osorio

Imagen: Captura de pantalla Google Play.