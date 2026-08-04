WhatsApp actualiza los grupos con encuestas más completas y la función @todos

WhatsApp anunció una nueva serie de funciones para sus chats grupales con el objetivo de facilitar la organización de conversaciones y la toma de decisiones entre sus usuarios. Las novedades incluyen mejoras en las encuestas, la incorporación de la mención @todos y una herramienta para crear nuevos grupos a partir de otros ya existentes, sin tener que agregar nuevamente a cada participante.

Uno de los cambios más relevantes está en las encuestas, que ahora ofrecen más opciones para quienes las utilizan para coordinar actividades o definir acuerdos dentro de un grupo. Los usuarios podrán establecer una hora de cierre para la votación, lo que impedirá que se sigan registrando respuestas una vez finalice el plazo. También será posible ocultar la identidad de quienes votan, una alternativa pensada para que los integrantes expresen sus preferencias con mayor libertad.

Además, WhatsApp permitirá editar la pregunta de una encuesta durante los primeros 15 minutos después de haberla publicado. La función busca corregir errores de escritura o aclarar el contenido sin necesidad de eliminar la encuesta y crear una nueva.

@todos y nuevos grupos con un solo toque

Otra de las incorporaciones es @todos, una mención que envía una notificación a todos los integrantes de un chat grupal cuando se publica un mensaje considerado importante. La herramienta está diseñada para avisos urgentes, como cambios de último momento, fechas límite o información relevante para todos los participantes.

En los grupos de hasta 32 personas cualquier miembro podrá utilizar esta función. Cuando el grupo supere esa cantidad, la mención @todos quedará reservada para los administradores. WhatsApp también indicó que las notificaciones llegarán incluso si el chat está silenciado, aunque cada usuario podrá desactivar este tipo de alertas desde la configuración de notificaciones.

La plataforma también simplificó la creación de nuevos grupos. A partir de ahora será posible iniciar un chat con integrantes de un grupo ya existente con un solo toque, evitando agregarlos nuevamente uno por uno. La herramienta está pensada para conversaciones paralelas, como la organización de un evento, una fiesta sorpresa o la coordinación de un tema específico sin llenar de mensajes el grupo principal.

Estas funciones llegan después de otras actualizaciones lanzadas durante este año para los chats grupales, entre ellas el historial de mensajes, las etiquetas para miembros y los recordatorios de eventos, con las que WhatsApp continúa ampliando las opciones disponibles para quienes usan la aplicación como espacio de coordinación y comunicación diaria.