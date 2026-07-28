Clapper llega a Colombia: la red social que busca competir con TikTok con creadores y comunidades

La aplicación estadounidense Clapper, una plataforma de videos cortos y transmisiones en vivo fundada en 2020, anunció su llegada a Colombia con una propuesta dirigida a creadores de contenido que buscan construir comunidades digitales y encontrar nuevas formas de generar ingresos. La compañía fue creada por Edison Chen, emprendedor de origen chino, y plantea una alternativa centrada en la interacción entre usuarios, lejos de depender únicamente de contenidos virales.

La red social busca fortalecer su presencia en Latinoamérica a través del mercado colombiano, donde pretende conectar con creadores interesados en temas como emprendimiento, tecnología, gaming, cultura local, finanzas personales y periodismo ciudadano.

A diferencia de otras plataformas de videos cortos que tienen como principal objetivo aumentar el alcance mediante tendencias y algoritmos de viralización, Clapper apuesta por comunidades más específicas y relaciones directas entre quienes crean contenido y quienes lo consumen. La compañía define su propuesta alrededor de tres conceptos: que los usuarios puedan ser escuchados, vistos y valorados dentro de la plataforma.

La aplicación está dirigida principalmente a usuarios adultos y permite compartir videos, realizar transmisiones en vivo, crear conversaciones por audio y formar grupos alrededor de intereses comunes. También incorpora herramientas para que los creadores puedan organizar sus audiencias mediante etiquetas y comunidades.

Creadores podrán monetizar contenido mediante transmisiones y suscripciones

Uno de los elementos con los que Clapper busca diferenciarse es su sistema de monetización. La plataforma ofrece herramientas como propinas, transmisiones en vivo con aportes de los usuarios, suscripciones y opciones comerciales para creadores que quieran vender productos dentro de la aplicación.

La red social también cuenta con funciones como Nearby, que permite descubrir contenido de personas cercanas según su ubicación, y espacios de interacción grupal para facilitar la creación de comunidades alrededor de diferentes intereses.

Te puede interesar: WhatsApp se renueva con funciones para iPad, autos y archivos PDF

Desde la compañía señalan que Colombia representa una oportunidad para ampliar una comunidad digital donde los creadores independientes puedan desarrollar audiencias propias. La apuesta está enfocada en usuarios que buscan espacios con mayor participación y menos presión por cumplir con tendencias determinadas.

Además de sus herramientas actuales, Clapper anunció que durante 2026 trabajará en nuevas funciones de inteligencia artificial en español y sistemas de monetización adaptados a distintos mercados, con el objetivo de ampliar las posibilidades para los creadores.

La plataforma ya está disponible para dispositivos Android y iOS. Los usuarios interesados pueden descargarla, crear un perfil y comenzar a participar en las comunidades disponibles dentro de la aplicación.