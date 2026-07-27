Ray-Ban Meta y Oakley Meta ya están en Colombia: precios, funciones y dónde comprarlas

Las gafas inteligentes de Meta ya tienen fecha de llegada a Colombia. Desde este 28 de julio comenzaron a venderse oficialmente las Ray-Ban Meta y las nuevas Oakley Meta, dos modelos que integran inteligencia artificial, cámara, micrófonos y altavoces en un mismo accesorio.

La principal diferencia frente a unas gafas tradicionales es que permiten tomar fotos y grabar videos sin usar las manos, escuchar música, responder llamadas y hacer preguntas al asistente Meta AI mediante comandos de voz. También ofrecen funciones como traducciones en tiempo real, búsqueda de información y recomendaciones mientras el usuario camina o realiza otras actividades.

En el caso de las Ray-Ban Meta de segunda generación, todos los modelos incluyen una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles para capturar imágenes y videos desde la perspectiva del usuario. Estarán disponibles en los diseños Wayfarer, Headliner y Skyler, con lentes transparentes, polarizados y Transitions. Su precio en Colombia comienza en $1.860.000.

Quienes necesiten lentes formulados también encontrarán las nuevas Ray-Ban Meta Blayzer Optics y Scriber Optics. Estas versiones parten de $2.080.000 y permiten incorporar lentes graduados.

Oakley Meta apuesta por el deporte

La otra novedad es la llegada de Oakley Meta, una línea dirigida a quienes practican ciclismo, atletismo y otras actividades al aire libre. Los modelos HSTN y Vanguard incluyen la misma integración con Meta AI, además de cámara, micrófonos y altavoces abiertos para escuchar audio sin aislarse del entorno.

Las Oakley Meta Vanguard añaden lentes PRIZM, resistencia al agua y al polvo con certificación IP67 y un sistema para reducir el ruido del viento durante entrenamientos. Su precio parte de $2.430.000.

Las Oakley Meta HSTN, por su parte, tienen resistencia al agua IPX4 y estarán disponibles desde $1.940.000 en versiones con lentes polarizados, transparentes y Transitions.

Desde este 28 de julio, las Ray-Ban Meta y Oakley Meta podrán comprarse en las tiendas Ray-Ban y Oakley, además de Sunglass Hut, Ópticas GMO y otros distribuidores autorizados de EssilorLuxottica en Colombia.