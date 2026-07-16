Kia Seltos llega a Colombia: novedades, versiones y precios

Kia presentó en Colombia la nueva generación de la Seltos, uno de los modelos más representativos de su portafolio de vehículos utilitarios deportivos (SUV). La renovación va más allá de un cambio de imagen: el vehículo fue desarrollado sobre una plataforma completamente nueva que aumenta sus dimensiones, mejora el espacio interior e incorpora un paquete tecnológico y de seguridad más amplio para competir en el segmento de los SUV compactos.

Uno de los cambios más notorios está en el diseño exterior. El All New Kia Seltos adopta la identidad visual más reciente de la marca, con una firma lumínica LED inspirada en el concepto Star Map, nuevas líneas de la carrocería y detalles como manijas ocultas, nuevos rines y, en la versión Zenith, un techo panorámico. Además, el crecimiento de 45 milímetros en longitud y 30 milímetros en ancho también se traduce en una apariencia más robusta.

El incremento en el tamaño también beneficia el habitáculo. Kia asegura que la nueva plataforma ofrece mayor comodidad para los pasajeros y una capacidad de carga de 483 litros, que puede ampliarse hasta 1.450 litros al abatir la segunda fila de asientos. El interior incorpora salidas de aire para los ocupantes traseros, puertos USB y asientos reclinables para mejorar la experiencia durante trayectos largos.

Otro de los aspectos renovados es la tecnología. Desde la versión Vibrant, el SUV incluye una pantalla táctil de 12,3 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, mientras que la versión Zenith suma un conjunto de pantallas cercano a las 30 pulgadas que integra el cuadro de instrumentos digital y los controles del sistema de climatización. También incorpora cargador inalámbrico para teléfonos, climatizador de doble zona y otros elementos de confort disponibles según la versión.

Más seguridad y dos versiones disponibles

En materia de seguridad, el nuevo Seltos incorpora desde su versión de entrada seis airbags, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, sensores delanteros y traseros, monitoreo de presión de llantas y cámara de reversa. La versión Zenith agrega un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre ellas control crucero inteligente con función Stop & Go, mantenimiento de carril, prevención de colisión frontal y monitoreo de punto ciego.

Bajo el capó mantiene un motor de 2.0 litros MPI que desarrolla 147 caballos de potencia y 179 Nm de torque, asociado a una transmisión inteligente IVT. Además, ofrece modos de conducción Eco, Normal y Sport para adaptarse a diferentes condiciones de manejo.

El All New Kia Seltos ya está disponible en la red de concesionarios de la marca en Colombia en dos versiones. La Vibrant tiene un precio de lanzamiento de $119.990.000, mientras que la Zenith se comercializa por $135.990.000. Los compradores podrán elegir entre los colores azul, arena, blanco, plata y gris oscuro. El modelo cuenta con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, respaldada por la red nacional de concesionarios y talleres autorizados de Kia.