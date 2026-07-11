LG lanza la StanbyME 2 Max, una pantalla portátil 4K para ver series, trabajar y hacer videollamadas

Las pantallas ya no están pensadas únicamente para permanecer sobre un mueble o colgadas en una pared. Ese es el concepto que LG quiere reforzar con la llegada de la StanbyME 2 Max, un dispositivo que combina las funciones de un televisor inteligente con la movilidad de una pantalla que puede desplazarse por distintos espacios del hogar.

La compañía presentó este nuevo modelo como la evolución de la StanbyME lanzada hace algunos años, pero esta vez con cambios que van más allá del diseño. El más evidente es el crecimiento de la pantalla, que pasa de 27 a 32 pulgadas y adopta resolución 4K, una mejora dirigida a quienes consumen películas, series, videojuegos o contenido en alta definición.

El equipo conserva uno de los elementos que hicieron conocida a esta familia de productos: puede trasladarse fácilmente gracias a un soporte con ruedas y, además, la pantalla puede separarse de la base para utilizarse en otros espacios de la casa. La idea es que un mismo dispositivo sirva para ver una receta mientras se cocina, participar en una videollamada, seguir una rutina de ejercicio o simplemente disfrutar una película desde otra habitación sin mover un televisor convencional.

La experiencia también incorpora mejoras en la calidad audiovisual. LG integró compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos para ofrecer imágenes con mayor nivel de detalle y un sonido más envolvente. A esto se suma un procesador con funciones de inteligencia artificial que analiza el contenido para ajustar automáticamente parámetros como la nitidez, el escalado de imagen y el audio.

Un televisor pensado para moverse dentro y fuera de casa

Mientras la mayoría de fabricantes continúa compitiendo por ofrecer televisores cada vez más grandes para instalar en un único lugar, LG mantiene una estrategia distinta: convertir la pantalla en un dispositivo que pueda acompañar al usuario según la actividad que esté realizando.

Por esa razón, la StanbyME 2 Max funciona tanto en posición horizontal como vertical. Este último formato responde al crecimiento del contenido creado para teléfonos móviles, permitiendo visualizar videos en formato vertical, redes sociales o realizar videollamadas en una superficie considerablemente más amplia que la de un smartphone.

La pantalla también puede utilizarse como un elemento decorativo cuando no está reproduciendo contenido. El acceso a la plataforma LG Gallery+ permite mostrar obras de arte o imágenes en alta resolución, mientras que la superficie táctil facilita la interacción con aplicaciones compatibles sin necesidad de un control remoto.

Otro de los cambios está relacionado con la autonomía. La batería integrada ofrece hasta cuatro horas y media de reproducción continua, lo que permite utilizar el equipo lejos de una toma eléctrica durante reuniones, actividades en terrazas o distintos espacios del hogar. Una vez descargada, puede recargarse desde su base o mediante un puerto USB-C incorporado en la propia pantalla.

Por ahora, LG confirmó que la StanbyME 2 Max comenzará a llegar de forma gradual a diferentes mercados internacionales. La empresa aún no ha informado cuándo estará disponible en Colombia ni el precio con el que iniciará su comercialización.