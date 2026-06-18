Precios iPhone, iPad y Mac 2026: ¿comprar ahora o esperar?

La inteligencia artificial consume cada vez más RAM y almacenamiento. Los centros de datos que alimentan modelos como ChatGPT o Gemini acaparan componentes a una velocidad sin precedentes, dejando menos inventario disponible para fabricantes de dispositivos de consumo. Apple ha absorbido esa presión durante años, pero llegó al límite.

El CEO de Apple, Tim Cook, lo confirmó en una entrevista con The Wall Street Journal: la compañía ha hecho todo lo posible por proteger a sus clientes, pero seguir absorbiendo los incrementos que los proveedores les están trasladando ya no es viable. Es una advertencia directa para cualquiera que tenga pendiente renovar su dispositivo.

La crisis no es exclusiva de Apple. Nintendo, Sony y Microsoft ya subieron precios en sus productos por exactamente la misma razón. La escasez de memoria está golpeando a toda la industria tecnológica y los fabricantes de chips están trasladando los incrementos a todos por igual. Apple simplemente tardó más en ceder.

Los movimientos ya comenzaron. Apple eliminó la Mac Mini de 599 dólares y estableció el nuevo precio de entrada en 799 dólares. También retiró en marzo la configuración de 512 GB de RAM de la Mac Studio. Analistas del sector sugieren que la MacBook Neo podría ser el siguiente modelo en perder su configuración más accesible. El iPad, aunque sin datos concretos todavía, también figura entre los productos en riesgo.

El dato más concreto apunta al iPhone. Estimaciones recientes sitúan el iPhone 18 Pro en 1.299 dólares, frente a los 1.099 del iPhone 17 Pro. Esto representaría un aumento cercano al 18 %, uno de los incrementos más importantes en la línea Pro de los últimos años, aunque Apple todavía no ha confirmado oficialmente estos precios.

¿Vale la pena esperar al iPhone 18 Pro o comprar ahora? Si tienes un dispositivo que funciona, aguanta. Si necesitas renovar, los precios iPhone 2026 apuntan a una tendencia alcista impulsada por el aumento en los costos de componentes y memoria. En este escenario, los valores actuales podrían ser los más bajos antes de la próxima generación de productos de Apple.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)