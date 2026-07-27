Eclipse solar del 12 de agosto: cómo grabarlo con el celular sin dañar la cámara

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más fotografiados del año. Miles de personas buscarán registrar el momento con su teléfono móvil, pero hacerlo sin protección puede afectar tanto la cámara del dispositivo como la visión de quien observe el fenómeno de forma incorrecta.

Aunque los eclipses solares ocurren entre dos y cinco veces al año en distintos lugares del planeta, la posibilidad de presenciar uno desde regiones habitadas despierta un interés especial. En esta ocasión, la franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, parte del océano Atlántico y zonas de Portugal y España. Al mismo tiempo, el fenómeno podrá verse de manera parcial en diferentes regiones de Europa, Canadá, el noroeste de África y algunos sectores de Estados Unidos.

El deseo de obtener una buena fotografía lleva a muchos usuarios a apuntar directamente la cámara del celular hacia el Sol. Sin embargo, esa práctica requiere precauciones. Los modelos actuales incorporan sensores cada vez más grandes y sensibles a la luz, lo que incrementa el riesgo de que sufran daños cuando reciben la radiación solar de forma directa durante un eclipse. La posibilidad aumenta si el teléfono utiliza un teleobjetivo externo o algún accesorio que concentre la luz.

Un filtro puede marcar la diferencia

La recomendación es utilizar un filtro solar certificado que cumpla con la norma internacional ISO 12312-2:2015, la misma empleada para observar eclipses de forma segura. Este tipo de protección bloquea la mayor parte de la luz visible y de la radiación infrarroja, responsable de causar daños tanto en la retina como en los sensores fotográficos.

Quienes no cuenten con un filtro específico para teléfonos pueden recurrir a una alternativa sencilla: colocar unas gafas para eclipse certificadas delante del lente del celular, asegurándose de cubrir completamente la óptica para impedir que entre luz por los bordes.

Las medidas de protección también aplican para las personas. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la seguridad necesaria para mirar un eclipse, por oscuras que parezcan. Tampoco es recomendable observar el Sol a través de cámaras, telescopios, binoculares u otros dispositivos ópticos usando únicamente gafas para eclipse, ya que la concentración de los rayos solares puede atravesar el filtro y provocar lesiones permanentes en los ojos.

Si el objetivo es obtener un mejor resultado en las fotografías o videos, conviene apoyar el teléfono sobre un trípode para mantener la imagen estable, activar el temporizador y bloquear el enfoque y la exposición automáticos para evitar cambios bruscos durante la grabación. El zoom digital tampoco es una buena opción, ya que no mejora la calidad de la imagen y puede reducir el nivel de detalle.

Con estas precauciones, quienes tengan la oportunidad de observar el eclipse del 12 de agosto podrán conservar un recuerdo del fenómeno sin comprometer la integridad de su teléfono ni la salud de sus ojos.