Así puedes viajar al Kennedy Space Center con el programa Ella es Artemis

Viajar al Kennedy Space Center, conocer de cerca cómo se forman los astronautas y participar en actividades científicas ya no será una experiencia reservada para unos pocos. La Fundación She Is presentó Ella es Artemis, un nuevo programa que permitirá a niñas y jóvenes colombianas vivir una inmersión educativa en uno de los centros espaciales más importantes del mundo, mientras ayuda a financiar becas para otras participantes con menos recursos.

La iniciativa surge tras una alianza entre la fundación y Space Academy Camp en el Kennedy Space Center. Su propuesta combina formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) con un modelo solidario: el 15 % del valor de cada inscripción se destinará al fondo de becas de Ella es Astronauta, el programa con el que She Is ya ha beneficiado a más de 1.300 niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad.

El nuevo proyecto está inspirado en la misión Artemis y en la trayectoria de la astronauta Christina Koch, quien fue designada para participar en el viaje alrededor de la Luna de Artemis II. La organización considera que contar con referentes femeninos en la exploración espacial puede motivar a más niñas a interesarse por carreras científicas.

¿Qué ofrece el programa Ella es Artemis?

Las participantes viajarán durante siete días al Kennedy Space Center, donde desarrollarán actividades enfocadas en el aprendizaje práctico. El programa está dirigido a niñas y jóvenes entre los 11 y los 18 años interesadas en disciplinas STEM.

Durante la estancia tendrán acceso a simuladores de vuelo en gravedad cero, retos de robótica, ejercicios de programación y resolución de problemas, además de encuentros con astronautas, científicas e ingenieras vinculadas al centro espacial. Estas experiencias buscan fortalecer habilidades técnicas, liderazgo y trabajo colaborativo.

La agenda también incluye actividades culturales y espacios de intercambio entre participantes provenientes de diferentes países, con el propósito de complementar la experiencia académica con una visión internacional.

Quiénes pueden participar y cómo funciona

La convocatoria está dirigida a niñas y jóvenes de entre 11 y 18 años que cuenten con pasaporte y visa estadounidense vigentes y disponibilidad para viajar entre el 5 y el 11 de octubre. Durante la experiencia trabajarán competencias relacionadas con el pensamiento científico, el trabajo en equipo y la adaptación a entornos multiculturales.

Uno de los aspectos que diferencia a Ella es Artemis es que cada inscripción también beneficia a otras niñas. Según la Fundación She Is, el porcentaje destinado al fondo de becas permitirá ampliar el alcance de Ella es Astronauta, facilitando que jóvenes con menos oportunidades puedan acceder posteriormente a experiencias similares.