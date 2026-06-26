¿Qué es un doblete sísmico y por qué el de Venezuela fue mucho más peligroso que un terremoto común?

Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, la mayoría de las personas espera una secuencia conocida. Primero llega el sismo principal y luego aparecen decenas o cientos de réplicas, cada vez menos intensas. Sin embargo, en ocasiones la Tierra rompe ese patrón y sorprende con un fenómeno mucho menos frecuente, pero considerablemente más destructivo. Se trata del doblete sísmico, un evento capaz de multiplicar los daños en cuestión de segundos.

Los recientes terremotos registrados en el norte de Venezuela volvieron a poner este fenómeno bajo la lupa de la comunidad científica. Dos movimientos telúricos de gran magnitud, separados por apenas 39 segundos y originados prácticamente en la misma zona, encajan con las características de un doblete sísmico, una secuencia poco común que representa un reto para los modelos tradicionales de predicción y evaluación del riesgo.

A diferencia de una réplica, que siempre tiene una magnitud considerablemente menor que el terremoto principal, un doblete ocurre cuando dos sismos de fuerza muy similar se producen en la misma región y forman parte del mismo proceso de ruptura tectónica. En algunos casos están separados por segundos, pero también pueden ocurrir horas, días o incluso años después, siempre que ambos estén conectados por la misma dinámica geológica.

Los especialistas creen que este fenómeno sucede cuando la ruptura inicial encuentra una especie de “obstáculo” dentro de la falla geológica. Ese bloqueo impide que toda la energía acumulada se libere de una sola vez. En lugar de ello, parte del esfuerzo tectónico queda concentrado en otro punto cercano hasta que finalmente también cede, provocando un segundo terremoto de magnitud comparable.

Esa es precisamente la razón por la que un doblete puede resultar mucho más devastador que un terremoto convencional. El primer movimiento debilita edificios, puentes, hospitales y carreteras. Antes de que las estructuras puedan estabilizarse o las personas logren ponerse a salvo, llega un segundo sismo con suficiente energía para derribar construcciones que ya habían quedado comprometidas.

Los estudios científicos también muestran que este tipo de secuencias puede ampliar el área afectada y prolongar significativamente el tiempo durante el cual el suelo permanece sacudiéndose, dos factores que aumentan el riesgo de colapsos estructurales y complican las labores de rescate.

¿Por qué ocurrió en Venezuela? La respuesta está bajo sus pies.

El norte venezolano se encuentra justo sobre el límite donde interactúan la placa del Caribe y la placa Sudamericana, dos enormes bloques de la corteza terrestre que se desplazan constantemente. Esa interacción genera una compleja red de fallas geológicas capaces de acumular enormes cantidades de energía durante décadas o incluso siglos. Cuando esa energía finalmente se libera, puede hacerlo de forma especialmente compleja, como ocurrió con el doblete registrado esta semana.

Pero la ubicación no fue el único factor.

Los expertos también señalan que ambos terremotos fueron superficiales, con focos ubicados a poca profundidad. Esto permitió que las ondas sísmicas llegaran a la superficie con mayor intensidad. Además, ciudades como Caracas están construidas parcialmente sobre sedimentos blandos que amplifican las vibraciones del terreno, incrementando el impacto del movimiento. A ello se suma la vulnerabilidad de parte de la infraestructura, lo que explica por qué las consecuencias fueron tan graves.

Aunque los dobletes sísmicos son poco frecuentes, no son un fenómeno exclusivo de Venezuela. Casos similares se han documentado en México, Turquía, Siria, Pakistán y las Islas Salomón. Algunos estudios estiman que cerca del 20 % de los terremotos superiores a magnitud 7,5 presentan características de doblete, mientras que otras investigaciones calculan que aproximadamente uno de cada quince grandes terremotos cumple con los criterios más estrictos para recibir esa clasificación.

Más allá de su rareza, estos eventos recuerdan que un gran terremoto no siempre marca el final de la emergencia. En ocasiones, apenas es el comienzo de una secuencia capaz de poner nuevamente a prueba la resistencia de las ciudades y de quienes intentan responder a la catástrofe.