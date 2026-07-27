Los primeros detalles sobre la versión internacional del Redmi Note 17 ya comenzaron a aparecer. Datos no oficiales adelantan cuánto costarían los distintos modelos fuera de China y revelan parte de las especificaciones con las que llegarían a nuevos mercados. Xiaomi, por ahora, no ha confirmado esta información.

Todo apunta a que la familia internacional estará integrada por cuatro versiones con diferencias en memoria, conectividad y algunos componentes. Los datos también permiten hacerse una idea de cómo la compañía buscaría competir en la gama media una vez inicie su lanzamiento global.

Redmi Note 17: precios de los modelos 4G y 5G

La compañía lanzaría cuatro versiones fuera de China: Redmi Note 17 4G, 5G, Pro 5G y Pro Max 5G. Cada una estaría dirigida a un perfil de usuario diferente, con cambios en memoria, almacenamiento y conectividad.

La versión 4G partiría de 250 euros (unos 285 dólares) con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La variante con 6 GB de RAM y 256 GB costaría 300 euros (cerca de 340 dólares).

La versión 5G con 6 GB de RAM y 256 GB tendría un precio de 400 euros (alrededor de 455 dólares). Por encima se ubicaría el modelo Pro 5G, con un valor de 500 euros (unos 570 dólares), mientras que el Pro Max 5G alcanzaría los 600 euros (cerca de 685 dólares) con 8 GB de RAM.

Si estos precios se confirman, la nueva familia de Xiaomi competiría con equipos como el Samsung Galaxy A56, el Realme 15 Pro y el Motorola Edge 60 Fusion. Todos pertenecen a la gama media y buscan ofrecer especificaciones avanzadas sin alcanzar los precios habituales de los modelos premium.

Aunque distintas fuentes coinciden en estas cifras, Xiaomi todavía no ha confirmado los precios ni la fecha de lanzamiento internacional. Por ello, la información debe tomarse como preliminar hasta que la compañía haga un anuncio oficial.

Qué se sabe del hardware

Los datos disponibles indican que el modelo global incorporaría una cámara principal de 108 megapíxeles y estaría disponible en colores negro, azul y morado. Una resolución de este tipo facilita realizar recortes con mayor nivel de detalle, aunque la calidad final de las fotografías también depende del procesamiento de imagen.

Otro dato procede de un registro detectado en Geekbench correspondiente a la variante destinada al mercado indio. Ese listado menciona un procesador Snapdragon de cuarta generación, 8 GB de RAM, Android 16, una pantalla OLED con resolución de 1080 × 2376 píxeles y opciones de almacenamiento de 128 y 256 GB.

También aparece una batería de 8.000 mAh con carga rápida de 45 W, una combinación que podría ofrecer más de un día de uso intensivo. Sin embargo, todavía no está claro si esa configuración llegará igual a todos los mercados o si variará según la versión comercializada.

Tampoco se ha confirmado si la cámara de 108 megapíxeles estará presente tanto en el modelo 4G como en el 5G. Xiaomi suele modificar componentes como el procesador, la pantalla o la batería según la región, por lo que las especificaciones finales podrían variar entre India, Europa y Latinoamérica. La versión estándar para India debutaría el 6 de agosto, una fecha que podría servir para confirmar buena parte de las características de la gama internacional.

Si ese calendario se mantiene, Xiaomi debería confirmar durante las próximas semanas los precios y las especificaciones definitivas del Redmi Note 17 para cada mercado. Hasta entonces, solo la presentación internacional permitirá conocer qué configuraciones llegarán finalmente a la versión global.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)