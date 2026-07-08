Xiaomi adelanta el lanzamiento de los REDMI Note 17: ya hay fecha oficial

La serie REDMI Note es, desde hace años, una de las apuestas más exitosas de Xiaomi. Aunque la compañía cuenta con dispositivos más avanzados y de mayor precio, esta familia ha sido la encargada de conquistar a millones de usuarios por ofrecer un equilibrio entre prestaciones y costo. Ahora, el fabricante chino decidió acelerar los tiempos y confirmó oficialmente que la nueva generación llegará antes de lo previsto.

La presentación de los REDMI Note 17 se realizará el próximo 14 de julio a las 19:00 (hora de China), según anunció Redmi a través de su cuenta oficial en WeChat. Para quienes siguen el evento desde España, la transmisión comenzará a las 13:00 horas. La confirmación llega después de varias semanas marcadas por filtraciones sobre el diseño y las características de los nuevos teléfonos.

El anuncio también deja ver la confianza que Xiaomi tiene en una de sus líneas más importantes. La familia REDMI Note cumple doce años en el mercado y, durante ese tiempo, ha superado los 500 millones de unidades vendidas en todo el mundo, una cifra que la convierte en una de las series de smartphones más exitosas de la compañía.

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La expectativa alrededor de esta generación también aumentó porque Xiaomi decidió omitir una numeración, una estrategia que ya ha utilizado con otros productos de su catálogo. Por esa razón, el salto será directamente desde la serie Note 15 hasta la nueva familia Note 17.

Una batería gigante y mayor resistencia entre las novedades

Aunque Xiaomi todavía no ha revelado oficialmente la ficha técnica completa, las filtraciones coinciden en varios elementos que podrían convertirse en los principales argumentos de venta de los nuevos dispositivos.

Entre ellos aparece una batería de 9.000 mAh con diseño de una sola celda, una capacidad poco habitual incluso dentro de la gama media y que apunta a ofrecer una autonomía muy superior a la de generaciones anteriores.

A esto se sumaría una pantalla plana con resolución 1,5K, un sistema de doble altavoz de alto volumen, un procesador Snapdragon Serie 6 orientado a reducir el consumo energético y un diseño reforzado para soportar mejor golpes, caídas y el contacto con el agua.

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Estas características representarían una evolución sobre la generación actual. Los REDMI Note 15, Note 15 5G y Note 15 Pro ya incorporan certificaciones de resistencia al agua y al polvo, además de haber superado pruebas de durabilidad realizadas por SGS para evaluar su comportamiento frente a impactos.

En los modelos más avanzados, Xiaomi también introdujo la denominada Estructura REDMI Titan, una combinación de chasis reforzado, sistema interno de absorción de impactos y protección con Corning Gorilla Glass Victus 2, además de un panel trasero de fibra de vidrio en la versión Pro+ para mejorar la resistencia sin incrementar el peso.

Con la fecha ya confirmada, solo resta esperar al evento del 14 de julio para conocer todos los detalles de una familia que buscará mantener el liderazgo de Xiaomi en uno de los segmentos más competitivos del mercado de teléfonos inteligentes. También será el momento para saber cuáles de estas especificaciones terminarán llegando a la versión internacional y, posteriormente, a mercados como América Latina.