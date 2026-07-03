Ya es oficial el HONOR Magic V6: pantalla de 7,95 pulgadas, IA y batería de 6.660 mAh

HONOR presentó oficialmente el HONOR Magic V6, su nueva apuesta en el segmento de los teléfonos plegables. El dispositivo reúne un diseño ultradelgado, hardware de gama alta y una amplia integración de funciones de inteligencia artificial para competir con los modelos más avanzados del mercado.

El nuevo smartphone destaca por combinar un cuerpo de apenas 8,75 milímetros cuando está plegado, un peso desde 219 gramos y una bisagra diseñada para soportar hasta 500.000 pliegues certificados. A esto se suman resistencia IP68 e IP69 y una batería de gran capacidad, características poco habituales en dispositivos de este formato.

Un plegable que apuesta por la resistencia y la productividad

Uno de los principales atractivos del HONOR Magic V6 es su construcción. La marca incorpora una bisagra de acero de alta resistencia con procesos de fabricación de nivel aeroespacial y un cristal NanoCrystal diseñado para ofrecer mayor protección frente a arañazos, golpes y caídas. Además, la pantalla interior presenta un pliegue prácticamente imperceptible y cuenta con certificaciones de SGS y TÜV Rheinland.

El teléfono integra una pantalla OLED interior de 7,95 pulgadas y otra exterior de 6,52 pulgadas. Ambas alcanzan tasas de refresco de hasta 120 Hz, brillo máximo de hasta 6.000 nits y tecnologías pensadas para reducir el cansancio visual, como la atenuación PWM de 4.320 Hz y diferentes modos inteligentes para proteger la vista.

En el interior trabaja el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Esta configuración permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y aprovechar funciones de productividad propias de MagicOS 10, basado en Android 16.

Entre las novedades también aparecen herramientas impulsadas por inteligencia artificial como traducción de llamadas, edición de fotografías, eliminación de reflejos y personas en imágenes, detección de deepfakes, asistentes para reuniones, escritura inteligente y la integración con Gemini para realizar acciones entre aplicaciones.

Pantalla, batería y cámaras entre los puntos fuertes del HONOR Magic V6

El apartado fotográfico también recibe mejoras importantes. El HONOR Magic V6 incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un sensor ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 64 MP con zoom óptico de tres aumentos y zoom digital de hasta 100x. La grabación de video alcanza resolución 4K, mientras que las cámaras frontales de 20 MP, tanto en la pantalla interna como en la externa, también permiten grabar en esa calidad.

Otro de sus argumentos es la autonomía. El equipo integra una batería de silicio-carbono de 6.660 mAh, una capacidad superior a la que ofrecen muchos teléfonos plegables actuales. También admite carga rápida por cable de 80 W y carga inalámbrica de 66 W, lo que reduce significativamente los tiempos de recarga.

Finalmente, en conectividad, el dispositivo incluye compatibilidad con redes 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, doble SIM con soporte para eSIM, puerto USB-C y una amplia variedad de sistemas de posicionamiento. Además, HONOR mantiene su apuesta por la integración con dispositivos Apple, permitiendo compartir archivos, ampliar la pantalla de un Mac y conectar accesorios como AirPods de forma más sencilla.