El Redmi Note 17 Pro Max volvió a aparecer en registros oficiales y todo apunta a que su lanzamiento internacional está cerca. Tras obtener una certificación en Tailandia, ahora el dispositivo pasó por Geekbench, donde dejó al descubierto el procesador, la memoria RAM y el sistema operativo con el que llegará al mercado.

Global Redmi Note 17 Pro Max (2609FRA74G) spotted on Geekbench 7. – Snapdragon 6 Gen 5 (SM6850)

– 8GB RAM

– Android 16#RedmiNote17ProMax https://t.co/GMlHGXLhXl pic.twitter.com/0VQpnO565Y — Anvin (@ZionsAnvin) August 7, 2026

La prueba de rendimiento revela que utilizará el Snapdragon 6 Gen 5 acompañado por 8 GB de RAM y Android 16. Los resultados, de 924 puntos en single-core y 2.923 en multi-core, corresponden a un procesador de gama media pensado para ofrecer fluidez en las tareas cotidianas.

Qué representa el Snapdragon 6 Gen 5 para el equipo

Ese nivel de rendimiento ubica al dispositivo dentro de la gama media de Xiaomi y permite hacerse una idea de la estrategia que seguiría la compañía con este modelo. A diferencia de otros integrantes recientes de la familia, como el Redmi Note 17 5G, que apostó principalmente por la autonomía, la propuesta parece buscar un equilibrio entre rendimiento y duración de la batería. El resultado sería un teléfono fluido para redes sociales, streaming y multitarea, aunque sin la potencia necesaria para ejecutar videojuegos exigentes con los ajustes gráficos al máximo.

Es importante diferenciar lo confirmado de lo especulado. El chipset, la RAM de 8 GB y el sistema operativo Android 16 provienen directamente de ese listado de rendimiento, por lo que se consideran datos verificables. Todo lo demás —pantalla, batería, cámaras y certificaciones— corresponde a filtraciones previas que, si bien son consistentes entre sí en distintas fuentes, aún no han sido confirmadas por la compañía.

Los verdaderos atractivos del Redmi Note 17 Pro Max

Entre los rumores destaca una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3.500 nits, protegida con Gorilla Glass Victus 2. Esa cifra de brillo resulta especialmente alta para un dispositivo de gama media y facilitaría la visibilidad bajo luz solar directa, un problema habitual en pantallas de menor rango.

También se menciona una batería de 9.200 mAh con carga rápida de 100 W, una capacidad considerable que, de cumplirse, ubicaría al equipo entre los de mayor autonomía disponibles hoy en su categoría. Para el usuario promedio, esto podría significar más de un día completo de uso intensivo sin necesidad de recargar.

En fotografía se espera una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, útil para reducir el desenfoque en fotos nocturnas o con movimiento, junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor frontal de 32 megapíxeles pensado para videollamadas y selfies con más detalle. A esto se sumarían certificación IP68/IP69K contra polvo y agua, lector de huellas bajo pantalla, compatibilidad con eSIM y la capa HyperOS 3 sobre Android 16.

Variante china y competencia en la gama media

Un punto que merece atención es la diferencia esperada entre versiones regionales. La edición destinada a China tendría un procesador MediaTek Dimensity, cámara principal de 200 megapíxeles y una batería aún mayor, de 10.000 mAh. Esta práctica no es nueva en la familia Redmi, que suele ajustar componentes según el mercado, algo que conviene tener presente para quienes comparen especificaciones entre regiones antes de decidir una compra.

De cara a la competencia, el terreno de la gama media no es sencillo. Marcas como Oppo ya disputan ese espacio con propuestas centradas en batería y precio, un enfoque similar al que parece seguir el fabricante con este modelo. La diferencia podría estar en el brillo de pantalla y la velocidad de carga, dos aspectos donde el Note 17 Pro Max luce por encima del promedio de su segmento, más que en la potencia bruta de su procesador.

Si las especificaciones terminan confirmándose, Xiaomi apostaría más por autonomía y experiencia de uso diaria que por competir en potencia pura, una estrategia que podría diferenciar al Redmi Note 17 Pro Max dentro de una gama media cada vez más saturada.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).