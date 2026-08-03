El REDMI K100 Pro Max recupera el subwoofer integrado y apuesta por pantalla de 185 Hz

Xiaomi confirmó la llegada de la nueva familia REDMI K100 Pro y, con ella, el regreso de una de las características más inusuales vistas en un teléfono inteligente: un sistema de sonido 2.1 con subwoofer integrado. La compañía presentará oficialmente los nuevos dispositivos el próximo 11 de agosto, cuando revelará todas sus especificaciones.

Las primeras imágenes publicadas por la marca muestran que el REDMI K100 Pro Max mantendrá una línea de diseño muy similar a la generación anterior. El equipo incorpora una pantalla plana con perforación para la cámara frontal, marco metálico de bordes rectos y un acabado en color rojo burdeos inspirado en el tono Cabernet Sauvignon.

La apuesta más llamativa vuelve a estar en el apartado de audio. El modelo Pro Max conservará un sistema de sonido 2.1 certificado por BOSE, compuesto por altavoces estéreo y un subwoofer dedicado ubicado en la parte trasera del dispositivo. Según la información revelada hasta ahora, esta configuración seguirá siendo exclusiva de la versión Pro Max, mientras que el modelo Pro utilizaría un sistema 2.0 convencional.

Pantallas de hasta 185 Hz y cámara de 200 megapíxeles

Xiaomi también adelantó varias de las especificaciones que compartirán los nuevos integrantes de la serie. Tanto el REDMI K100 Pro como el Pro Max estarán equipados con pantallas de 185 Hz de tasa de refresco y utilizarán una tecnología denominada “Super Pixel”, que promete ofrecer una calidad visual equivalente a una resolución 2K con un consumo energético similar al de un panel 1K.

Habrá dos tamaños disponibles. El REDMI K100 Pro tendrá una pantalla de 6,59 pulgadas, mientras que el Pro Max crecerá hasta las 6,9 pulgadas.

En fotografía, la compañía confirmó una cámara principal de 200 megapíxeles con un sensor de gran tamaño y compatibilidad con fotografía macro. Además, distintos reportes apuntan a la incorporación de un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles, aunque este detalle todavía no ha sido confirmado oficialmente.

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Toda la serie REDMI K100 utilizará el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Aunque no corresponde a una plataforma completamente nueva, Xiaomi explicó que la decisión responde al aumento en los costos de los chips y de la memoria. Con ello busca mantener el precio de la familia K dentro de su tradicional segmento de gama alta con enfoque en la relación entre prestaciones y costo.

Entre las demás características anunciadas aparecen un lector de huellas ultrasónico 3D, estructura metálica, parte trasera en cristal, resistencia al agua de alto nivel y altavoces estéreo simétricos.

La empresa también confirmó que los primeros en llegar serán los modelos Pro y Pro Max. La versión estándar del REDMI K100 será presentada posteriormente, aunque por ahora no tiene una fecha oficial de lanzamiento.