The Chosen temporada 6: fecha de estreno en Prime Video y qué contará

La historia de Jesús llegará a su momento decisivo con la sexta temporada de The Chosen, que se estrenará el 15 de noviembre de 2026 en Prime Video. La producción mostrará el último día de su vida desde la mirada de las personas que lo acompañan, lo siguen y también de quienes buscan condenarlo.

La nueva temporada parte de una cuenta regresiva. Antes de que termine el día, Jesús será ejecutado, mientras distintos grupos interpretan los acontecimientos desde perspectivas opuestas. Para los fariseos, su muerte representa justicia; para los romanos, paz; mientras sus seguidores la consideran un asesinato.

La producción también pondrá el foco en Jesús frente a la soledad y la muerte. Aunque conoce el destino que le espera, permanece firme en un camino que conduce hacia la cruz, un momento que la serie ha venido construyendo durante ocho años.

El estreno en Prime Video será apenas el primer paso del cierre de la historia. En la primavera de 2027, las últimas horas de Jesús llegarán a los cines en una película sobre la crucifixión, que tendrá distribución global a través de Amazon MGM Studios.

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La sexta temporada llega después de cinco entregas que ya están disponibles para quienes quieran repasar la historia antes del estreno. Los espectadores pueden encontrar las temporadas anteriores en Prime Video y en la aplicación oficial de The Chosen, una alternativa para volver a episodios, escenas y momentos que podrían adquirir un nuevo significado al conocer el desenlace.

La serie también mantiene activos sus canales digitales para quienes quieran recibir novedades antes de la llegada de los nuevos capítulos.

Los perfiles de The Chosen en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok publicarán clips, noticias y actualizaciones relacionadas con la producción. Además, su canal de YouTube reúne contenidos exclusivos que no están disponibles en otros espacios, junto con transmisiones anteriores, especiales de 5&2 Days, Teal Tuesdays y sesiones de ChosenCon.

El calendario ya tiene dos fechas marcadas para los seguidores. La primera será el 15 de noviembre de 2026, cuando la sexta temporada debute en Prime Video. Después llegará el turno de las salas de cine, en la primavera de 2027, con la película centrada en la crucifixión.