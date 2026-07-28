FIFA y Netflix firman acuerdo histórico para el fútbol femenino mundial

Netflix dará un nuevo paso en el mundo del deporte con la transmisión exclusiva en Estados Unidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2027 y 2031. La plataforma y el organismo rector del fútbol anunciaron un acuerdo que convierte al torneo femenino en la primera competición deportiva cuyos derechos audiovisuales son adquiridos completamente por el servicio de streaming.

La alianza permitirá que los aficionados en Estados Unidos y Puerto Rico puedan seguir todos los partidos en directo a través de Netflix, además de acceder a contenidos especiales relacionados con las selecciones y las jugadoras que participen en las próximas ediciones del campeonato.

El acuerdo también contempla producciones originales que buscarán contar las historias detrás del fútbol femenino. Netflix desarrollará docuseries antes de los torneos de 2027 y 2031, con relatos centrados en las principales figuras del deporte, sus trayectorias y el crecimiento que ha tenido esta disciplina en diferentes países.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, calificó la alianza como un momento histórico para los derechos audiovisuales deportivos y señaló que refleja el valor que ha alcanzado la Copa Mundial Femenina y el fútbol femenino a nivel internacional.

“Netflix ha demostrado un gran compromiso con el desarrollo del fútbol femenino”, afirmó Infantino, quien agregó que la colaboración permitirá acercar la competición a millones de personas antes de las fases finales de ambos torneos.}

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La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 se disputará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio. En esa edición competirán 32 selecciones que buscarán quedarse con el título mundial. La sede del Mundial femenino de 2031 será definida posteriormente por el Congreso de la FIFA.

Para Netflix, el acuerdo representa una oportunidad para ampliar su presencia en los contenidos deportivos después de producir documentales y series relacionadas con figuras, equipos y selecciones de fútbol. Entre sus producciones se encuentran historias sobre la selección femenina de Estados Unidos, el Mundial de fútbol, además de documentales sobre figuras como David Beckham y Neymar.

Bela Bajaria, directora jefe de contenidos de Netflix, explicó que la colaboración busca mostrar más allá de los partidos y acercar al público las historias de las futbolistas, la cultura y la pasión que rodean al fútbol femenino.

Con esta alianza, la FIFA apuesta por nuevas formas de distribución para sus torneos femeninos, mientras Netflix incorpora a su catálogo uno de los eventos deportivos femeninos más importantes del mundo. El acuerdo aplicará para las ediciones de 2027 y 2031 en el mercado estadounidense, donde los seguidores podrán acceder a las transmisiones y contenidos complementarios preparados por la plataforma.