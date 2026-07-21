Cien años de soledad: Netflix revela el tráiler de su desenlace

Netflix ya puso fecha al cierre de Macondo. La segunda parte de Cien años de soledad llegará a la plataforma el 5 de agosto, mientras que el Gran Final se estrenará el 26 de agosto. La producción, basada en la novela de Gabriel García Márquez, presentó además un nuevo tráiler y el arte principal de los episodios que llevarán la historia de la familia Buendía hacia su desenlace.

El adelanto muestra a un Macondo que empieza a cambiar de forma irreversible. El tiempo avanza sobre sus habitantes, el progreso llega al pueblo y, con él, aparecen transformaciones que terminarán alterando la vida de varias generaciones. La llegada del tren abrirá la conexión de Macondo con el mundo y dará paso a la compañía bananera, uno de los acontecimientos que marcarán el rumbo de la comunidad.

Mientras el pueblo se transforma, las tensiones también crecen dentro de la familia. Las nuevas generaciones de los Buendía deberán enfrentar las consecuencias de las decisiones de sus antepasados, mientras la estirpe se acerca al destino que ha marcado su historia desde el comienzo.

La segunda parte retoma la historia después de la firma del armisticio, cuando la paz no logra instalarse en Macondo. Los conservadores planean un atentado contra el coronel Aureliano Buendía y, en medio de esos acontecimientos, Fernanda del Carpio llega al pueblo. Su matrimonio con Aureliano Segundo tendrá consecuencias para la familia y para Úrsula Iguarán, quien verá llegar a sus primeros descendientes legítimos.

El progreso que cambia para siempre a Macondo

José Arcadio Segundo tendrá un papel decisivo en la transformación del pueblo al hacer posible el sueño de conectar Macondo con el mundo. El ferrocarril traerá nuevas oportunidades, pero también abrirá la puerta a la compañía bananera y a una serie de acontecimientos que acelerarán la decadencia del lugar.

El elenco de esta nueva etapa incluye a Julián Román, quien interpreta a los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo; Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía; Marleyda Soto como Úrsula Iguarán; María Adelaida Puerta como Amaranta Buendía; Carla Baratta como Fernanda del Carpio; Juanita Molina como Meme; Daniella Reyes como Remedios, la Bella; y Ángela Cano como Petra Cotes.

También está previsto el regreso de personajes fundamentales para la historia, entre ellos Mauricio Babilonia, interpretado por David Palacios, y las distintas versiones de varios personajes que atraviesan el paso de las generaciones.

La segunda parte cuenta con siete episodios y estará dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno. El Gran Final estará a cargo de Mora. La serie fue filmada completamente en Colombia, en departamentos como Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, y cuenta con la participación de la productora Dynamo.

La producción recibió el incentivo CINA, un certificado de inversión audiovisual que contempla un descuento tributario equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales realizados en el país. La historia llegará a su última etapa el 5 de agosto, cuando se estrene la segunda parte, y tendrá su cierre definitivo el 26 de agosto con el Gran Final, exclusivamente en Netflix.