A&E estrena Psique Asesina: la serie documental que explora la mente de los asesinos seriales

¿Qué tienen en común criminales como Jeffrey Dahmer, BTK, Ed Gein o Harold Shipman? Esa es la pregunta que busca responder Psique Asesina, la nueva miniserie documental de A&E, que llegará el 7 de julio con cinco episodios dedicados a revisar algunos de los casos más conocidos de la criminología desde una perspectiva psicológica y forense.

La producción llegará a la pantalla el martes 7 de julio y estará compuesta por cinco episodios, cada uno dedicado a un perfil distinto de asesino serial. A través de entrevistas con psicólogos forenses, criminólogos y sobrevivientes, la serie reconstruye varios casos para mostrar cómo se desarrollaron las investigaciones y cuáles fueron los elementos que permitieron comprender el comportamiento de sus protagonistas.

Lejos de centrarse únicamente en los crímenes, el documental plantea una mirada sobre las circunstancias que pueden intervenir en la formación de estas conductas. Entre los temas que aborda se encuentran los traumas durante la infancia, el entorno familiar, posibles predisposiciones genéticas y otras variables que han sido estudiadas por especialistas en criminología y salud mental.

A lo largo de la serie aparecen algunos de los nombres más conocidos dentro de la historia criminal, como Jeffrey Dahmer, Ed Gein, Dennis Rader, conocido como BTK, el médico Harold Shipman y Fred y Rosemary West. Cada uno es analizado desde una perspectiva distinta para entender las características que marcaron sus casos y las diferencias entre sus perfiles.

Cinco episodios dedicados a diferentes tipos de asesinos seriales

El recorrido comienza con los llamados asesinos sádicos sexuales, representados por Dennis Rader y David Parker Ray, cuyos delitos estuvieron relacionados con el dominio y la violencia contra sus víctimas. Posteriormente, la serie examina a criminales que planificaban cuidadosamente sus asesinatos y lograban pasar inadvertidos durante años, tomando como referencia el caso de Israel Keyes.

La tercera entrega está dedicada a los llamados “ángeles de la muerte”, profesionales de la salud que utilizaron su posición para cometer asesinatos. El episodio se centra en Harold Shipman, considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos registrados, aunque también presenta otros casos que ocurrieron dentro de instituciones médicas.

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Más adelante, la producción analiza a los asesinos psicóticos, entre ellos Jeffrey Dahmer y Ed Gein, cuyas historias trascendieron el ámbito judicial y sirvieron de inspiración para reconocidos personajes del cine. El cierre está dedicado a las parejas de asesinos seriales y explora cómo la relación entre dos personas puede potenciar comportamientos criminales de gran violencia.

Psique Asesina

se estrenará el martes 7 de julio a las 9:50 p. m. para Colombia y emitirá un episodio cada semana hasta completar las cinco entregas previstas. La propuesta amplía la oferta de contenidos de true crime de A&E con una producción centrada en el análisis psicológico de algunos de los casos criminales que más han llamado la atención de investigadores y del público.