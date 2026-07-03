El streaming en Latinoamérica cambia: Netflix sigue arriba, pero ya no domina igual

Durante años, hablar de streaming en Latinoamérica era hablar de Netflix. Hoy la plataforma conserva el primer lugar en visitas web en los principales mercados de la región, pero los datos muestran un cambio importante: sus competidores ya no solo crecen en usuarios, también consiguen que las personas permanezcan más tiempo en sus plataformas y regresen con mayor frecuencia.

El más reciente análisis de Similarweb, que evaluó el comportamiento digital entre enero y mayo de 2026 en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, refleja un mercado mucho más competitivo que hace unos años. Netflix continúa liderando el tráfico, aunque Disney+, HBO Max e incluso Prime Video, en el caso de México, empiezan a disputar espacios que antes parecían exclusivos del servicio de la “N” roja.

La competencia ya no se mide únicamente por quién tiene más visitas

Los números muestran que Netflix sigue siendo la plataforma más visitada en los cinco países analizados. En Colombia registró 29,58 millones de visitas durante mayo, mientras Disney+ alcanzó 13,31 millones y HBO Max llegó a 10,56 millones. La misma tendencia se repite en Argentina, Chile, México y Perú, donde el servicio mantiene el primer puesto en tráfico web.

Sin embargo, el informe deja ver otra realidad. Tener más visitas ya no significa ofrecer la experiencia con mayor interacción. En Colombia, por ejemplo, Disney+ registra la mayor duración promedio por sesión, mientras Netflix obtiene la mejor tasa de rebote, un indicador que refleja que más usuarios encuentran rápidamente el contenido que buscan.

Las diferencias se hacen más evidentes al mirar el resto de la región. HBO Max logra las sesiones más largas en Chile, Disney+ sobresale por el tiempo de permanencia y las páginas consultadas en Perú, y Prime Video reúne la mayor cantidad de visitantes únicos en México, aunque Netflix conserva el liderazgo en volumen de visitas.

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El estudio también revela un comportamiento común entre los usuarios latinoamericanos. La mayoría pertenece al grupo de 25 a 34 años y, en varios mercados, Netflix mantiene una audiencia mayoritariamente femenina. Colombia, además, destaca por tener una proporción importante de usuarios entre los 18 y 24 años, lo que confirma que el consumo de estas plataformas continúa concentrándose en públicos jóvenes.

Otro hallazgo relevante es el crecimiento de Disney+ y HBO Max fuera de la publicidad tradicional. Ambas plataformas registran aumentos superiores al 5.000 % en búsquedas orgánicas en Colombia, Chile y Perú, una señal de que cada vez más personas llegan a estos servicios por iniciativa propia.

Aunque Netflix sigue ocupando el primer lugar, el informe deja una conclusión distinta a la de años anteriores: el liderazgo ya no depende únicamente del tamaño de la audiencia. La capacidad para mantener la atención de los usuarios y atraer nuevos suscriptores empieza a equilibrar la competencia, un cambio que podría influir en la forma en que las plataformas invierten en contenido y desarrollan sus servicios durante los próximos meses.