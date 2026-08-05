Madonna habla de Confessions II, su familia y su carrera en el nuevo especial de Film&Arts

Madonna volverá a la televisión latinoamericana con una conversación que va mucho más allá de la promoción de un disco. Film&Arts estrenará el próximo 6 de agosto el especial Graham Norton y Madonna, un encuentro en el que la artista habla sobre el proceso creativo de Confessions II, su relación con la música de baile, el duelo por la muerte de su hermano y el vínculo artístico que construyó junto a su hija Lola.

El programa marca un cambio de formato para Graham Norton. Por primera vez, el reconocido presentador británico deja el tradicional sillón rojo de su programa para entrevistar a Madonna en KOKO, el histórico recinto londinense conocido anteriormente como Camden Palace. El lugar tiene un significado especial para la cantante: allí ofreció su primer concierto en el Reino Unido en 1983 y regresó en 2005 para presentar Confessions on a Dance Floor. Ahora vuelve al mismo escenario con motivo del lanzamiento de Confessions II, publicado el pasado 3 de julio.

Durante la conversación, Madonna explica que el nuevo álbum nació de su necesidad de regresar a la pista de baile, un espacio que considera parte esencial de su identidad desde que comenzó su carrera como bailarina. En la entrevista afirma que bailar “está en mi ADN” y recuerda que sus primeras composiciones fueron música de baile, un género que, asegura, sigue representando libertad y conexión con otras personas.

Una conversación sobre música, pérdidas y reinvención

El especial también muestra cómo tomó forma el álbum junto al productor Stuart Price, colaborador de Madonna desde Confessions on a Dance Floor. Ambos cuentan que el proyecto fue concebido para escucharse de principio a fin, con canciones enlazadas entre sí, como ocurre en una sesión de un club, donde la música fluye sin interrupciones.

Más allá del componente musical, la artista aborda algunos de los episodios más personales que inspiraron las nuevas canciones. Entre ellos aparece el fallecimiento de su hermano Christopher, una experiencia que describe como un impulso para escribir desde la emoción. También revela cómo surgió “The Test”, una composición creada junto a su hija Lola después de que ambas decidieran convertir sus sentimientos en una colaboración musical. Según Madonna, el resultado fue una experiencia sanadora para las dos.

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La entrevista incluye además recuerdos de sus primeros años en Nueva York, su estrecha relación con el Reino Unido y una conversación sobre su reciente participación en Coachella junto a Sabrina Carpenter. A esto se suma una aparición especial de Kylie Minogue, con quien rememora momentos compartidos durante el Celebration Tour en un intercambio marcado por el humor y la complicidad.

Con más de cuatro décadas de carrera, más de 400 millones de discos vendidos y una trayectoria que la mantiene entre las artistas más influyentes del pop, Madonna continúa apostando por nuevos proyectos mientras revisita algunas de las etapas más importantes de su historia. El especial permitirá conocer esa faceta en un formato más íntimo del habitual.

El estreno de Graham Norton y Madonna será el jueves 6 de agosto a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) por Film&Arts. El canal también programó repeticiones el 7, 11 y 16 de agosto para la audiencia latinoamericana.