Desire desbanca a 72 HOURS y lidera el Top 10 de Netflix en Colombia

El interés de los usuarios colombianos por los estrenos de Netflix volvió a reflejarse en el listado semanal de las películas más vistas en el país. Entre el 20 y el 26 de julio de 2026, Desire se ubicó en el primer lugar del Top 10 nacional, desplazando a 72 HOURS, que pasó a la segunda posición luego de haber encabezado la clasificación la semana anterior.

El listado semanal muestra una mezcla de producciones de distintos géneros, con presencia de thrillers, dramas, cintas de acción y propuestas de suspenso que lograron captar la atención del público colombiano. Además del cambio en el primer puesto, la mayoría de las películas mantuvieron una permanencia corta dentro de la clasificación, lo que evidencia una constante rotación impulsada por los nuevos estrenos del catálogo.

En el tercer lugar apareció Elize: Shadows of a Woman, seguida por 23 000 Lives en la cuarta posición y The Debt Collector en el quinto lugar. Las cinco producciones completaron el grupo de títulos con mayor cantidad de reproducciones en Colombia durante ese periodo.

Un Top 10 con cambios en la parte alta

La segunda mitad del listado estuvo encabezada por Susana and Elvira: No Plan B, que ocupó el sexto puesto tras subir tres posiciones frente a la semana anterior. Más abajo se ubicó Quarantine 2: Terminal en el séptimo lugar.

El octavo puesto fue para Regretting You, otra de las producciones que registró un ascenso de tres lugares dentro de la clasificación semanal. El Top 10 lo completaron A Toxic Love Story en la novena posición y The Truthers en el décimo lugar.

De acuerdo con el comportamiento del ranking, varias de las películas permanecieron apenas una semana dentro de la lista, mientras que otras lograron mejorar su ubicación gracias al aumento en el número de reproducciones durante los últimos días del periodo analizado.

El Top 10 de películas más vistas en Netflix Colombia entre el 20 y el 26 de julio de 2026 quedó conformado así:

Desire 72 HOURS Elize: Shadows of a Woman 23 000 Lives The Debt Collector Susana and Elvira: No Plan B Quarantine 2: Terminal Regretting You A Toxic Love Story The Truthers

Netflix actualiza semanalmente estas clasificaciones para mostrar cuáles son las producciones con mayor número de visualizaciones en cada país. Los listados permiten seguir el comportamiento de la audiencia local y observar cómo los estrenos recientes compiten con películas que ya llevan varias semanas disponibles en la plataforma.