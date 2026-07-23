Terminator 2 vuelve al cine en 4K y 3D: Esta es su fecha de estreno en 2026

Terminator 2: El Juicio Final regresará a los cines el 27 de agosto de 2026 para celebrar su 35º aniversario, con una versión remasterizada en 4K y nuevas opciones de exhibición como RealD 3D, 4DX y D-BOX. La película dirigida por James Cameron volverá a la pantalla grande 35 años después de su estreno original, aunque todavía no se ha confirmado en qué salas estará disponible.

El regreso de Terminator 2: El Juicio Final permitirá revivir en cine una de las producciones más influyentes de la ciencia ficción y el cine de acción. La cinta, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick, marcó a una generación con sus efectos visuales, sus secuencias de acción y una historia que convirtió a la película en uno de los grandes referentes del género.

La nueva exhibición tendrá como uno de sus principales atractivos la llegada de Terminator 2 a los cines en formato RealD 3D. También estará disponible en experiencias premium como 4DX y D-BOX, además de la versión remasterizada en 4K. El público podrá volver a disfrutar en pantalla grande escenas como la persecución en motocicleta, los enfrentamientos contra el T-1000 y la recordada frase “Hasta la vista, baby”.

La historia ocurre más de diez años después de los acontecimientos de The Terminator. John Connor, quien en el futuro se convertirá en el líder de la resistencia humana, es ahora un adolescente que se convierte en el objetivo del T-1000, un exterminador avanzado enviado desde el futuro para eliminarlo. Su única esperanza está en un Terminator reprogramado, interpretado por Schwarzenegger, que deberá protegerlo y luchar para cambiar el destino de la humanidad.

Estrenada originalmente en 1991, Terminator 2: El Juicio Final fue dirigida por James Cameron y ganó cuatro Premios de la Academia® en las categorías de Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. Su impacto tecnológico y cultural la convirtió en una de las películas más reconocidas de la filmografía del director.

La cinta tendrá una duración de 130 minutos y estará disponible en versiones subtitulada y doblada. Por ahora, quienes quieran volver a ver al T-800 en la pantalla grande deberán esperar la confirmación de las salas que proyectarán la película a partir del 27 de agosto.

Imagen: Captura de pantalla