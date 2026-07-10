Netflix anuncia la llegada de videos de BuzzFeed, People y Tastemade

Netflix anunció que a partir del 3 de agosto comenzará a incorporar a su catálogo una selección de videos producidos por reconocidas marcas de medios digitales. La iniciativa arrancará en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, donde estará disponible para todos los suscriptores sin importar el plan contratado.

La novedad permitirá ver dentro de la plataforma contenidos que hasta ahora se distribuían principalmente en internet y redes sociales. Se trata de videos sobre gastronomía, viajes, moda, diseño, bienestar, entretenimiento y estilo de vida, con una duración que irá desde tres hasta 20 minutos.

El catálogo incluirá producciones de empresas como BuzzFeed, Condé Nast, Hearst Magazines, PMX —división de Penske Media—, People Inc. y Tastemade. Entre las marcas que llegarán a Netflix se encuentran Tasty, Architectural Digest, Bon Appétit, Vogue, Wired, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Billboard, Rolling Stone, Variety, Entertainment Weekly, People, Travel + Leisure y Food & Wine.

Además de videos ya publicados bajo licencia, los usuarios encontrarán nuevos episodios de algunas de las series más populares de estas publicaciones. Entre ellas figuran “Open Door”, de Architectural Digest; “I Draw, You Cook”, de BuzzFeed; “Where is the Lie”, de Elle; “My Life in Pictures”, de People; y “Struggle Meals”, de Tastemade.

Una apuesta por ampliar el contenido disponible

Con este movimiento, Netflix suma un nuevo tipo de contenido a una plataforma tradicionalmente enfocada en películas, series y documentales. La compañía busca ofrecer producciones de corta duración que los usuarios puedan consumir de forma rápida sin salir de la aplicación.

Los videos estarán organizados dentro del catálogo de Netflix y no requerirán una suscripción adicional ni pagos extra. Los suscriptores podrán acceder a ellos igual que al resto del contenido disponible en el servicio.

Por ahora, la empresa no ha confirmado cuándo llegará esta propuesta a América Latina ni a otros mercados fuera del lanzamiento inicial. Sin embargo, indicó que continuará anunciando acuerdos con nuevos editores y socios digitales para ampliar la oferta de videos disponibles.