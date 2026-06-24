Ya está aquí el primer tráiler de The One Piece: así luce el esperado remake

La nueva versión de One Piece ya mostró sus primeras escenas y dejó claro que Netflix apuesta fuerte por una de las historias más populares del anime. La plataforma publicó el primer tráiler de The One Piece, una producción que volverá al inicio de la aventura de Monkey D. Luffy con una animación completamente renovada y una adaptación más compacta para nuevas generaciones de espectadores.

El adelanto era uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores de la franquicia creada por Eiichiro Oda. Durante meses apenas se habían conocido detalles del proyecto, pero ahora el público puede observar por primera vez cómo lucirá esta reinterpretación de los primeros capítulos de la serie.

La producción tiene previsto estrenarse en febrero de 2027 de forma exclusiva en Netflix. Aunque todavía no existe una fecha exacta para su llegada, la plataforma ya confirmó la ventana de lanzamiento.

Un regreso al origen de la historia

A diferencia del anime tradicional que continúa avanzando después de más de mil episodios, The One Piece no pretende reemplazar la serie original. Su objetivo es volver a narrar los acontecimientos que dieron inicio al viaje de Luffy y la formación de los Piratas del Sombrero de Paja.

El primer avance muestra algunas de las escenas más reconocibles del arco Romance Dawn, donde comienza la búsqueda del legendario tesoro conocido como One Piece.

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La apuesta parece centrarse en condensar la historia inicial con una narrativa más dinámica y una calidad visual adaptada a los estándares actuales de la industria. Para muchos seguidores, esta nueva versión representa la oportunidad de revisitar los momentos que dieron fama mundial a la franquicia sin tener que recorrer cientos de episodios.

También puede convertirse en una puerta de entrada para quienes siempre han querido acercarse a la obra de Oda, pero se sienten intimidados por la enorme extensión del anime original.

Menos episodios, más calidad visual

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la duración de la primera temporada. Netflix confirmó que contará con siete episodios que, en conjunto, sumarán aproximadamente 300 minutos de contenido.

Detrás del proyecto se encuentra Wit Studio, reconocido por trabajos como Attack on Titan y Spy x Family. La dirección está a cargo de Masashi Koizuka, una figura con amplia experiencia dentro de la industria del anime.

La elección del estudio ha generado expectativas entre los fans debido a la calidad visual mostrada en sus producciones anteriores. Precisamente, el tráiler deja ver una animación más fluida, escenarios detallados y un estilo artístico que conserva la esencia de One Piece mientras moderniza su apariencia.

Por ahora siguen existiendo preguntas sobre algunos aspectos de la producción, entre ellos las voces que tendrán los personajes en diferentes idiomas. Sin embargo, el estreno aún está a varios meses de distancia y es probable que Netflix revele nuevos detalles conforme avance la promoción.

Lo que sí parece seguro es que The One Piece ya logró captar la atención de millones de seguidores alrededor del mundo. Con el primer tráiler disponible y una fecha aproximada en el calendario, la cuenta regresiva para volver a navegar junto a Luffy y su tripulación ya comenzó.