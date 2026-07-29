OPPO Reno16 llega a Colombia con fotografía de móvil de gama alta y diseño revolucionario 3D: precio y disponibilidad

Zoom de hasta 120 aumentos y herramientas de inteligencia artificial integradas en la cámara. Con esas novedades, OPPO lanzó en Colombia los Reno16 5G y Reno16 F 5G durante el Reno Universe Festival, realizado en Maloka City Hall, donde presentó una generación de smartphones orientada a la fotografía y la creación de contenido desde el propio dispositivo.

La serie Reno16 pone el énfasis en la fotografía, pero no únicamente por el hardware. En esta generación, la inteligencia artificial participa desde el momento en que se toma la imagen hasta la edición final; la propuesta apunta a que el usuario pueda capturar, modificar y compartir contenido desde el propio teléfono con menos pasos y mayor libertad para experimentar.

Ambos modelos incorporan una cámara frontal ultra gran angular de 50 megapíxeles con un campo de visión de 100 grados. La configuración facilita las selfies grupales al incluir a más personas en el encuadre y también permite capturar una mayor parte del entorno sin necesidad de alejar el dispositivo.

En la parte trasera, OPPO mantiene un sistema de triple cámara compuesto por un sensor principal con estabilización óptica de imagen, un teleobjetivo para retratos con zoom óptico aproximado de 3,5 aumentos y una cámara ultra gran angular. El conjunto ofrece mayor flexibilidad para pasar de retratos a paisajes o escenas urbanas sin perder detalle.

El teleobjetivo también alcanza un zoom de hasta 120 aumentos; aunque en los niveles más altos interviene el procesamiento digital, esta lente amplía las posibilidades para fotografiar objetos o escenarios lejanos conservando un mayor nivel de detalle que el zoom convencional.

La cámara se convierte en una herramienta de creación

La principal novedad de esta generación es Pop Camera; la función está integrada en la aplicación de cámara y permite aplicar con un solo toque estilos inspirados en cámaras digitales clásicas, fotografía instantánea o efectos de fuga de luz. El objetivo es que el usuario pueda obtener distintos resultados sin descargar aplicaciones adicionales.

Las opciones creativas continúan en la aplicación Fotos. AI Remix Collage permite combinar fotografías y videos cortos en una misma composición, agregar texto, capas y stickers animados, además de extraer sujetos desde fotos en movimiento o videos para reutilizarlos en nuevos montajes.

A esto se suma Pop Out 2.0, una herramienta que crea un efecto tridimensional haciendo que el sujeto parezca salir del marco de la fotografía. Son funciones orientadas a quienes crean contenido para redes sociales y buscan resultados listos para publicar directamente desde el teléfono.

El diseño también recibe cambios importantes. El acabado Blanco Cósmico utiliza la tecnología HoloVerse 3D para crear un efecto visual que cambia con la luz y el movimiento. Millones de microlentes generan una sensación de profundidad que hace que las imágenes parezcan flotar sobre la superficie del equipo.

La construcción acompaña esa propuesta estética con una tapa trasera fabricada en una sola pieza que se integra con el módulo de cámaras. El Reno16 incorpora un marco de aluminio de grado aeroespacial y una pantalla de 6,32 pulgadas, un tamaño pensado para quienes prefieren utilizar el teléfono con una sola mano. El Reno16 F apuesta por una pantalla de 6,57 pulgadas para ofrecer una experiencia visual más amplia.

Más autonomía y un accesorio para aprovechar la cámara

Otro de los puntos fuertes de la serie es la batería. OPPO incorpora una capacidad de hasta 7.000 mAh en esta serie, superior a la de muchos smartphones disponibles actualmente, junto con carga rápida SUPERVOOC de 80 W para reducir los tiempos de recarga.

Los equipos también integran AI LinkBoost 4.0 para mejorar la estabilidad de la conexión, certificación IP69K de resistencia y nuevas funciones de ColorOS 16. Entre ellas se encuentran la traducción de menús en tiempo real, la administración inteligente de facturas mediante un botón dedicado y una herramienta para compartir fotografías y videos con dispositivos iPhone de forma más sencilla.

Junto con la serie Reno16 también debutó OPPO Bubble, un accesorio magnético de apenas 35 gramos que incorpora una pantalla AMOLED y funciona como monitor para la cámara trasera. Esto permite utilizar las cámaras principales para tomar selfies, controlar el disparador a una distancia de hasta 10 metros y probar nuevos ángulos para fotografías y videos.

La serie ya está disponible en Colombia en los colores Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo. El OPPO Reno16 5G tiene un precio sugerido de $3.999.900, mientras que el OPPO Reno16 F 5G llega al mercado por $2.499.900. Ambos pueden adquirirse en operadores móviles, almacenes de cadena y la tienda oficial de la marca.